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05.10.2021 12:31
Рубрика: Экономика

Клиенты банков и МФО смогут оспаривать данные кредитной истории онлайн

Текст: Анастасия Алексеевских

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Это можно обеспечить, например, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты, уточнили в ЦБ.

Такое предложение регулятора связано с изменениями в законодательстве - с 1 января 2022 года граждане, которые хотят оспорить подобную информацию, смогут обращаться с заявлением непосредственно к источнику формирования кредитной истории (например, в банк или микрофинансовую организацию), и кредитор обязан такое заявление принять. Сейчас, согласно закону о кредитных историях, для оспаривания заемщики должны обращаться в бюро кредитных историй, пояснили в Банке России.

Исполнение рекомендаций расширит возможности потребителей финансовых услуг - они смогут подавать заявления об оспаривании кредитных историй, когда у них нет возможности лично посетить офис источника формирования кредитных историй или отделение почты для подачи заявления, считают в ЦБ.

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