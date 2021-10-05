Корабль с киноэкипажем состыковался с МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем пристыковался к Международной космической станции.

На борту "Союза МС-19" - Герой России космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ранее корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, поэтому командир Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.

"Делай, как учили, и все получится", - сказал космонавту специалист ЦУПа, слова которого приводит РИА Новости.

Экипаж проверит герметичность стыковки, обеспечит равное давление между кораблем и станцией, и только в районе 17:05 по московскому времени откроет переходные люки.