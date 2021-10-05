Корабль "Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко пристыковался к МКС

В момент старта ракеты с космодрома Байконур командир экипажа Антон Шкаплеров произнес традиционное: "Поехали!", на что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд ответили по-киношному: "Камера! Мотор! Начали!"

Момент стыковки во многом повторил ту, что была показана в фильме Клима Шипенко "Салют 7". "РГ" попросила продюсера фильма "Салют 7" Сергея Сельянова прокомментировать событие.

"Фильм "Салют 7" основан на реальных событиях. Как оказалось - не только на прошлых, но и на будущих. И Шипенко имеет отношение - и к тому, и к другому. Видно, в фильме "Салют 7" он предсказал свое будущее. Но это уже совсем конкретно. А в широком смысле слова все выдающиеся фильмы и произведения искусства - если они продолжают жить, значит, имеют отношение к сегодняшнему дню. Все, что живо - значит живо", - сказал он.