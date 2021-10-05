Lancet: Эффективность вакцины Pfizer через полгода падает вдвое

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech снижается до 47% через шесть месяцев после введения второй дозы, то есть полного курса вакцинации. Такие результаты исследования опубликованы сегодня в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Исследователи провели мегаанализ, изучив данные 3,4 млн пациентов из Южной Калифорнии, при этом сравнивали эффективность вакцинации через месяц после завершения полного курса и через полгода. В результате были подтверждены ранние наблюдения о том, что через шесть месяцев уровень антительного ответа к коронавирусу, вызванного вакциной Pfizer, снижается более чем наполовину: с 88% до 47%. В отношении штамма "дельта" эффективность вакцины уменьшилась с максимальных 90% (через месяц после второй прививки) до 53% - по прошествии четырех месяцев.

Вывод исследователей: вакцина эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19, требующего госпитализации, - до 93%.

Очевидно, что регуляторы и власти стран, где применяют вакцину Pfizer, уже знали о результатах исследования - на это указывают их недавние решения. Так, FDA (Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) еще две недели назад разрешило массовое применение третьей, бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech для уязвимых групп населения, в частности, пациентов с иммунными нарушениями и пожилых старше 65 лет, а также людей с повышенным риском заражения в силу их профессиональной деятельности. Рекомендуется проводить ревакцинацию через шесть месяцев после полной первичной вакцинации.

В свою очередь, в Израиле только что было принято решение об обязательном проведении бустерной прививки - в целом для населения. "Зеленые паспорта" израильтян, привившихся более полугода назад, аннулированы, и получить этот "пропуск для нормальной жизни" (он разрешает выезжать из страны и посещать общественные места - от ресторанов до библиотек и концертных залов) невозможно без введения третьей дозы. В Израиле также прививки делают именно препаратом Pfizer.