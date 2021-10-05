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Рубрика: Экономика

Лесные доходы бюджета выросли почти на 7 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

За первую половину этого года доходы федерального бюджета от использования лесов составили 28,2 млрд рублей, что на 6,8 млрд рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года, подсчитал Рослесинфорг. Кроме того, еще 14,8 млрд рублей поступили от лесной отрасли в региональные бюджеты.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Стремительное развитие сектора госуслуг в сфере лесопользования позволит внести дополнительный вклад отрасли в темп роста российской экономики, - отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Также мы намерены повышать прозрачность через цифровизацию и внедрение отраслевых информационных систем. Уже модернизирована система учёта сделок с древесиной ЛесЕГАИС, впереди электронный лесной реестр и создание ФГИС лесного комплекса. Эти и другие меры по развитию и декриминализации лесного бизнеса, предусмотренные обновленной стратегией развития лесного комплекса до 2030 года, способны сделать лесопереработку в России одной из самых эффективных отраслей экономики".

Вместе с тем снижается и задолженность лесопользователей перед бюджетом, отметил Чащин, основная причина неплатежей - несостоятельность компаний.

В первом полугодии за незаконную деятельность в лесу начислено штрафов на сумму 745,9 млн рублей. Добровольно возмещено 468,9 млн рублей штрафов, в том числе начисленных за более ранние периоды. В судебном порядке из общей суммы исковых требований 1,8 млрд рублей взыскано 997,4 млн рублей, то есть 55% от всей суммы исков.

Сейчас в аренде находятся чуть больше 91 тысячи лесных участков, добавили в Рослесинфорге. Их общая площадь составляет 218,8 млн га или 19% лесного фонда страны.

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