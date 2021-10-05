Любой вуз теперь сможет работать с образовательной платформой Coursera

Все российские вузы теперь смогут получить доступ к предложениям платформы онлайн-обучения Coursera.

Раньше, чтобы получить такой доступ, вузам необходимо было оплачивать продукты платформы в валюте, а это - проблема для госучреждений. Кроме того, часто требующийся вузам объем образовательного контента был существенного меньше того минимального объема, который пользователь должен приобрести у Coursera. Эти барьеры мешали многим российским вузам эффективно работать с платформой. Теперь же, благодаря сотрудничеству Coursera и российской компании "Экзамус", любые учебные заведения могут приобретать лицензии на курсы Coursera в нужном им объеме и встраивать их в учебные планы образовательных программ.

Новый продукт CourseTrust поможет отечественным вузам повысить долю студентов, обучающихся по индивидуальному образовательному плану и обеспечить выполнение целевых показателей, в том числе и по количеству онлайн-курсов. В частности, поможет подобрать наиболее подходящие курсы под конкретные учебные планы.

Кроме того, появление дистрибьютора Coursera в России даст возможность не только активнее распространять обучающие курсы платформы в нашей стране, но и предлагать вузам сервисы, которые повышают эффективность онлайн-образования. Например, учебным заведениям будут предоставлены услуги по защите от списывания при помощи прокторинга, расширенное сопровождение курсов и помощь в организации проектного обучения.