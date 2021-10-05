Матвиенко: Регионам важно использовать инфраструктурные кредиты не "на проедание"

Регионы должны использовать инфраструктурные кредиты "не на проедание", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов спикер верхней палаты парламента напомнила, что на заключение соглашений о предоставлении инфраструктурных кредитов могли претендовать практически все субъекты федерации.

"Срок подачи заявок уже окончен. Сенаторы, в том числе в ручном режиме, прорабатывали их подготовку с регионами. Еще предстоит отбор по конкурсным процедурам. Работа ведется очень слажено, оперативно. Регионам важно эффективно, не на проедание, как говорят, использовать подобные инструменты, предоставляющие дополнительные финансовые возможности", - сказала Матвиенко.

Кроме того, она подчеркнула, что сенаторы поддерживают решение о том, чтобы направить дополнительные доходы Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры. По состоянию на 1 сентября его объем составил 14 триллионов рублей.

"Использование части средств ФНБ может дать дополнительный импульс экономическому развитию. Мы знаем, что активно ведется работа по отбору проектов, и считаем, что они должны пройти обязательное обсуждение и в парламенте", - отметила парламентарий.