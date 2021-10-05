Матвиенко: Средств на развитие у регионов практически не остается

Необходимо менять ситуацию, когда у регионов сокращаются инвестиционные расходы, а средств на развитие порой практически не остается, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как говорят эксперты, и с ними трудно не согласиться, у регионов за последние годы сократились инвестиционные расходы. Им приходится больше тратить на текущие нужды. То есть средств на развитие порой практически не остается", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Спикер СФ напомнила слова президента Владимира Путина о том, что "страна развивается, идет вперед только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации".

"А это, по моему глубокому убеждению, возможно, только если обеспечивается долгосрочная устойчивость и самодостаточность их консолидированных бюджетов, - подчеркнула она. - Понятно, что пандемия заставила все регионы экстренно адаптироваться к новым условиям, резко нарастить социальные расходы".

По мнению Матвиенко, тем важнее совершенствовать отношения федерального центра и регионов.

"Прежде всего, важно обеспечить финансирование в полном объеме всех переданных регионам полномочий, а также решений, принятых на федеральном уровне", - убеждена она.

Например, сенаторы считают, что в федеральном бюджете заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам регионов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Матвиенко напомнила, что в Совфеде уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

"Это позволит высвободить столь необходимые ресурсы в регионах и даст им глоток свежего воздуха, - продолжила она. - Правительство также пошло нам навстречу и запланировало индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Мы всегда последовательно выступали за увеличение их объема".

Также в СФ поддерживают новые подходы к распределению этих средств.

"Изначально дотации направлены на стимулирование отстающих регионов, но важно также не дестимулировать развитие других субъектов. Поэтому в 2022 году будет предусмотрена компенсация дотации на выравнивание для тех регионов, которые станут донорами. И при этом неснижение дотации для остальных субъектов Федерации", - обратила внимание Валентина Матвиенко.