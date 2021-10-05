Медведев предложил кандидатуру Васильева на должность руководителя фракции ЕР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева на должность руководителя фракции партии в Госдуме.

"Его опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", - сказал Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

Первыми заместителями главы фракции "ЕР" предложено избрать Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова, заместителями руководителя фракции - Андрея Исаева, Евгения Ревенко, Сергея Морозова и Игоря Кастюкевича.

На должности руководителей внутрифракционных групп, заместителей руководителя фракции Медведев также предложил избрать Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитку, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

Всего фракция "Единой России" в Госдуме восьмого созыва будет состоять из 326 человек, в том числе в нее войдут два самовыдвиженца. "Среди них 126 - список и 198 одномандатников. Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", - пояснил Медведев. Организационное собрание фракции ЕР пройдет 7 октября.

На нем будут избраны руководитель фракции, его заместители, руководящие органы фракции и руководители внутрифракционных групп.