Мясников рассказал о парадоксах коронавируса

Есть несколько необъяснимых вещей, связанных с коронавирусом, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Так, "суперраспространители" инфекции чаще всего не болеют сами, но активно заражают других. При этом выявить их достаточно сложно. Еще один парадокс связан с тем, что предрасположенность к заболеванию может быть разной. Например, люди с первой группой крови заражаются реже.

Мясников призвал не паниковать из-за случаев повторного заражения. Он отметил, что со временем антител к вирусу становится меньше, это естественный процесс.

"Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят ", - отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

В мире количество случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 235 миллионов. Свыше 4,8 миллиона человек скончались. По мнению специалистов, самым надежным способом защиты от тяжелых последствий коронавируса является вакцинация. В частности, в ВОЗ заявили о связи отказа от вакцинации и смертности от заболевания.