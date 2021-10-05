МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России

Представители американского истеблишмента, которые призывают организовать высылку 300 дипломатов РФ из США, хотят, вероятно, закрыть свои загранучреждения, расположенные на территории России. Об этом во вторник сообщил агентству РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России", - заявили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что российские дипмиссии в США не располагают таким количеством сотрудников.

Ранее группа сенаторов предложила президенту США Джо Байдену выслать 300 дипломатов РФ, если Москва не увеличит штат американского посольства в России.