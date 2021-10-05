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05.10.2021 18:41
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
В День учителя премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования за 2021 год и рассказал о собственном небольшом опыте педагога в школе.
Михаил Мишустин рассказал о своем опыте работы в школе. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин рассказал о своем опыте работы в школе. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин рассказал о своем опыте работы в школе. Фото: РИА Новости

В этом году премиями отмечены десять работ, которые посвящены инновационным подходам к преподаванию в области медицины, психологии, вопросам безопасности образовательного пространства, повышению качества обучения и воспитания. "Каждая из них - это результат многолетнего труда и творческого поиска авторских коллективов, которые вы представляете, истинных профессионалов, преданных своему делу", - подчеркнул глава кабмина.

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По случаю профессионального праздника председатель правительства выразил искренние поздравление за "благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный" труд педагогов. "Профессия учителя во все времена - одна из самых уважаемых, - считает премьер. - Для многих педагог - авторитетный наставник, который не только передает своим ученикам знания, но и зачастую жизненный опыт, помогает учащимся раскрыть таланты, способности, которые, возможно, впоследствии станут их жизненным призванием".

Прошлый год из-за пандемии коронавируса стал серьезным испытанием для всей сферы образования. Сложно было школьникам, студентам, их родителям. "Но сложнее всего пришлось педагогам, - считает Михаил Мишустин. - На ваши плечи легла серьезная нагрузка, и, конечно, возросла ответственность". Учителям приходилось перестраиваться, переходить на другие формы обучения. Осваивать новые подходы и технологии нужно было быстро, не снижая при этом качество знаний. "И вы достойно справились со всеми трудностями, - заявил глава кабмина. - Хочу сказать огромное спасибо каждому педагогу". Год показал, что дистанционные технологии могут быть хорошим подспорьем в образовании, но никак не способны заменить учителя, полагает Мишустин.

Для правительства развитие образования остается одним из главных приоритетов в работе, подчеркнул глава кабмина. Это касается всех этапов процесса, начиная от детского сада и заканчивая профессиональной переподготовкой специалистов. "Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед", - сказал премьер-министр.

В качестве национальной цели президент страны обозначил вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого была запущена масштабная работа, в том числе инфраструктурная, связанная с капитальным ремонтом школ. "До 2024 года предстоит привести в порядок свыше семи тысяч зданий, и в первую очередь - сельские. Многие из них фактически устарели, нуждаются в оснащении новым оборудованием", - напомнил Михаил Мишустин. "Также в наших планах - строительство до 2024 года еще 1,3 тысячи новых школ, - добавил он. - Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут - в городе, деревне или на селе".

Дополнительные знания школьники могут получать в кванториумах, где им рассказывают о технических и естественных науках. Таких образовательных учреждений уже более 180 по всей стране. А для сельских школ действуют мобильные технопарки и проект "Точка роста". "За три года мы создали около 10 тысяч таких образовательных центров, причем почти половина из них - в текущем году. Это оснащенные современным оборудованием классы, где ребята могут осваивать информационные технологии", - рассказал глава правительства.

Чтобы дать выпускникам школ широкий выбор для дальнейшего образования, правительство делает современной систему высших учебных заведений. Стартовала программа академического лидерства "Приоритет-2030", которая, по словам премьера, не имеет аналогов в мире. В нее включены более 100 вузов по самым разным направлениям, которые готовят педагогов, врачей, инженеров, агрономов. Каждый получит гранты на развитие исследований, образования, инноваций, технологий.

Для правительства развитие образования остается одним из главных приоритетов в работе

По всей стране создается сеть университетских кампусов мирового уровня. Из 27 заявок отобраны восемь, они готовы к началу реализации. "Для студентов будет создано такое пространство, где они смогут не просто жить и общаться, но и заниматься научными исследованиями, творчеством, с пользой и интересом проводить свободное время", - сказал председатель правительства. "Рассчитываем, что такие меры поддержки высшей школы помогут регионам решать проблему нехватки специалистов, создавать там точки роста, - заявил Михаил Мишустин. - Ведь молодым людям не нужно будет уезжать за сотни километров в чужой город, чтобы получить качественное образование и потом найти достойную работу".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Завершая церемонию награждения, Михаил Мишустин признался, что и у него был педагогический опыт в школе. Его пригласили помочь с уроками информатики в небольшой школе, куда приходилось добираться на электричке. "Вначале я думал, что это будет на месяц-два, но ребята, которые за партами были, сказали мне: "Вы нас бросите?" Вот я их не бросил, - поделился глава правительства воспоминаниями. - Довели до конца, это был крайний класс. Тогда было десять классов". "Хочу сказать, что вот эти глаза детей, которые верят наставнику, педагогу, мне кажется, дают такой мощный стимул, что на всю жизнь человек, если он стал педагогом, сохранит в себе это и будет наставником", - сказал он.

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