Минфин снизит покупку валюты и золота в резервы

Минфин с 7 октября по 8 ноября купит иностранной валюты и золота в резервы по бюджетному правилу на 317,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота на дополнительные доходы от нефтегазового экспорта составит 15,1 млрд рублей, уточняют в министерстве финансов.

С 7 сентября по 6 октября 2021 года объем покупок валюты и золота Минфином по бюджетному правилу составил 327,1 миллиарда рублей (ежедневно - 14,9 млрд рублей). Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2021 года сложилась в размере 72,46 доллара за баррель, сообщал ранее Минфин.

Золото, а не только иностранную валюту для Фонда национального благосостояния Минфин начал покупать в июле, его доля в структуре фонда составляет 20%.

Минфин приобретает иностранную валюту и золото на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2021 году - 43,3 доллара, именно исходя из такой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было, например, почти весь кризисный 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.