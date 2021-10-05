Минюст разъяснил нормы закона, запрещающего публиковать фото нацистов

Министр юстиции России Константин Чуйченко утвердил рекомендации по применению норм закона, запрещающих публиковать фото нацистских главарей.

На совете экспертов в "РГ" многие деятели культуры подчеркнули, что борьба с нацистскими идеями не должна превращаться в формальность.

В этом году был принят закон, согласно которому публичное демонстрирование на территории нашей страны изображений нацистских преступников стало наказуемым.

Нельзя распространять фотографии лиц, осужденных Нюрнбергским трибуналом, а также военных преступников, осужденных в период Второй мировой войны или после нее за преступления против мира и безопасности человечества, совершенные во время войны.

Поводом послужили дикие истории последнего времени, когда кто-то, например, выставлял фотографии фашистов во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. А в магазинах и в интернете, как рассказывают авторы проекта, вполне можно купить футболки с портретами военных преступников времен Великой Отечественной войны.

Однако у профессионалов и просто неравнодушных к родной истории и культуре возник вопрос, неужели теперь и Штирлиц оказался вне закона? Мало того, что сам носит нацистскую форму, так еще и открыто якшается с нацистскими главарями.

А советские фильмы про войну, неужели оттуда сейчас надо вырезать Гитлера и прочих нелюдей?

Нет, объяснили в минюсте. Цель закона - противодействовать пропаганде нацизма и попыткам нормализации зла.

Наука, культура и образование не должны попадать под удар. В ведомстве особо подчеркнули, что документ разработан с участием ведущих общественных организаций, осуществляющих научно-просветительскую, культурную и образовательную деятельность.

"Самое главное, что надо понимать: минюст в своих разъяснениях дал четкий квалифицирующий критерий, а именно - наличие признаков пропаганды или оправдания нацизма, действий лидеров этого движения", - пояснил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Иными словами, в данном случае важен не сам портрет Гитлера, а то, с какой целью он размещен, что написано под фото одного из главных злодеев всех времен.

Вопросы, связанные с возможным применением данного закона, многие ученые и кинодокументалисты, издатели и книготорговцы подробно обсудили на совете экспертов в "Российской газете" ("РГ", 28.07.2021).

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, основная проблема заключается в том, что правоприменители пока не выработали методики, по которым можно отличить пропагандистский материал от информационного или просветительского и, соответственно, выявлять признаки пропаганды.

"Необходимы методики, разработать которые должно профессиональное сообщество: эксперты в области медиа и эксперты в области права. Задача вполне решаемая. Но важно понимать, что разрабатывать такие методики необходимо в кооперации с представителями разных профессий. Потому что для этого требуются комплексные знания: и в области права, и в сфере медиа, и культурологические компетенции, и многое другое", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что сегодня эксперты, как правило, оценивают сам материал, а также впечатление, которое он производит на экспертов, то есть субъективные вещи.

"Между тем в данных делах необходимо проводить не просто лингвистическую экспертизу, оценивающую содержание текста, или искусствоведческую, если речь о картинках. Нужна комплексная медиаэкспертиза. Правда, на сегодняшний день такого понятия не существует, нам предстоит создать институт профессиональных медиаэкспертов. Они должны оценивать не содержание материалов, а действия, которые совершает человек в информационном пространстве", - пояснил Владимир Груздев.

Некоторые эксперты советуют при публикации фото нацистских главарей, их цитат или каких-либо материалов, содержащих свастику, указывать что-то вроде "не занимаюсь пропагандой нацизма". Или "осуждаю деятельность нацистских преступников". Или что-то в том же духе.

Впрочем, член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров полагает, что формальные проговорки не спасут.

"Эксперт будет отвечать на вопрос именно о содержании, - говорит он. - Имеются ли в содержательной части материала признаки наличия информации, оправдывающей нацизм и действия лидеров движения. Если автор материала будет не согласен с выводами эксперта, то сможет привлечь своих экспертов, которые либо в порядке рецензирования представленного экспертного заключения, либо путем проведения своей экспертизы, опровергнут ранее сделанные выводы".

Поэтому рекомендации Минюста принципиально важны: они задают ориентиры для экспертов, на что необходимо обратить внимание. Например, материалы с изображением нацистских преступников не могут считаться экстремистскими, если в них не содержится оправдания расизма, военных преступлений и в целом человеконенавистнических идей. Таким образом, компетентный и добросовестный эксперт должен указать в своем заключении, в чем именно - каких словах или рисунках - звучат призывы поддержать нацизм или оправдываются зверства. Сами по себе военная хроника, учебные материалы или художественная литература экстремизмом не являются.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году по статье КоАП 20.3 "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики..." были наказаны более 2,2 тысячи человек. Можно спрогнозировать, что по итогам этого года количество наказанных граждан вырастет. Если раньше наказывали за демонстрацию нацистской и экстремистской символики, теперь к запрещенному контенту добавились и фото нацистских главарей.

Что же касается практики, то вот один из свежих примеров. В Волгоградской области оштрафован 18-летний житель города Николаевска, который разместил в "ВКонтакте" видеофайл в виде мультфильма "Том и Джерри", где, как рассказывают в суде, "на изображения кота наложен флаг нацистской Германии, а также надета фуражка нацистской немецкой армии".

Суду молодой человек пояснил, что обнаружил видео в ленте в социальной сети. Указанный ролик ему понравился, он решил разместить его на своей странице. Судя по всему, про пропаганду нацизма юноша не задумывался. Действительно ли тот ролик так опасен для духовного здоровья общества и его публикация на своей страничке должна наказываться - вопрос к профессиональному сообществу.