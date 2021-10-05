Минобрнауки России направит более 10 миллиардов рублей на развитие генетических технологий. Об этом рассказал министр Валерий Фальков на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Программой определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности, для медицины и для микробиологии. С 2019 года по этой программе созданы и функционируют три центра геномных исследований мирового уровня.

Одним из ключевых вопросов заседания стала грантовая поддержка биоресурсных коллекций и исследовательских программ, проводимая на конкурсной основе. Она направлена на решение прикладных задач мирового уровня в области генетических исследований. На конкурс было подано 128 заявок из 35 регионов. Планируется поддержать развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ.

На заседании рассмотрели также предварительные итоги деятельности геномных центров. С момента их создания ученые расшифровали геномы сельхозкультур, испытали ферменты против золотистого стафилококка, разработали цифровые паспорта 1500 штаммов микроорганизмов, создали прототип лечения миодистрофии Дюшенна.