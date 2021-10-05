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05.10.2021 19:31
Рубрика: Экономика

Минтранс: Скорость перевозки несырьевых грузов вырастет в четыре раза

Текст: Евгений Гайва
Скорость перевозки несырьевых грузов к 2035 году, как прогнозируется, вырастет в четыре раза - до 1000 км в сутки, сообщили в Минтрансе. Такие параметры заложены в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Проект документа представил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совместного заседания по видеосвязи Правкомиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", которое провёл первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

По действующей версии документа, на запланированные показатели предполагается выйти за счёт использования контейнерных поездов, беспилотного транспорта и внедрения электронных документов. В частности, к 2035 году все перевозочные документы должны быть переведены в электронный вид. Провозная способность железнодорожных участков в экспортном направлении вырастет на 50%, при этом себестоимость транспортировки грузов для крупных грузоотправителей по Единой глубоководной системе снизится на четверть.

Фото: РИА Новости
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Стратегия также предполагает повышение качества транспортных услуг для пассажиров. Также внимание будет уделено вопросам экологии. Предполагается достижение нулевого углеродного следа от эксплуатации общественного транспорта в крупных и крупнейших агломерациях.

"Государство получит колоссальный вклад в экономику, рост безопасности транспортной системы и производительности труда", - приводит слова Савельева пресс-служба.

Сейчас завершается второй этап разработки стратегии. Минтрансу поручено проработать соответствующее методическое обеспечение проекта.

По словам Андрея Белоусова, действующая версия проекта стратегии качественно отличается от первоначального варианта. В частности, в основу документа заложено формирование опорной сети дорог, исходя из демографических, экономических, социальных и других условий. Разработаны критерии отнесения объектов инфраструктуры к такой сети на всех видах транспорта для создания мультимодальной сети.

Также рассматривается перевозка пассажиров и грузов по этой сети через повышение эффективности, централизации, интермодальности.

В проект добавлен подраздел "Энергетические риски", включён показатель "Доля пассажиропотока на общественном транспорте в общем объёме в крупных и крупнейших агломерациях". Также обновлён подраздел с принципами тарифной политики и доступом к инфраструктуре. Добавлен подраздел пригородных пассажирских перевозок.

Фото: iStock
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По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это первая отраслевая стратегия, которую будут делать в увязке с целевыми показателями долгосрочного прогноза развития до 2030 года и со стратегиями энергоперехода и низкоуглеродного развития. Документ также учитывает комплексное развитие экономики.

В заседании приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, представители федеральных органов исполнительной власти, региональных транспортных ведомств, общественных организаций.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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