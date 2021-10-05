Минтранс: Скорость перевозки несырьевых грузов вырастет в четыре раза

Скорость перевозки несырьевых грузов к 2035 году, как прогнозируется, вырастет в четыре раза - до 1000 км в сутки, сообщили в Минтрансе. Такие параметры заложены в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Проект документа представил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совместного заседания по видеосвязи Правкомиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", которое провёл первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

По действующей версии документа, на запланированные показатели предполагается выйти за счёт использования контейнерных поездов, беспилотного транспорта и внедрения электронных документов. В частности, к 2035 году все перевозочные документы должны быть переведены в электронный вид. Провозная способность железнодорожных участков в экспортном направлении вырастет на 50%, при этом себестоимость транспортировки грузов для крупных грузоотправителей по Единой глубоководной системе снизится на четверть.

Стратегия также предполагает повышение качества транспортных услуг для пассажиров. Также внимание будет уделено вопросам экологии. Предполагается достижение нулевого углеродного следа от эксплуатации общественного транспорта в крупных и крупнейших агломерациях.

"Государство получит колоссальный вклад в экономику, рост безопасности транспортной системы и производительности труда", - приводит слова Савельева пресс-служба.

Сейчас завершается второй этап разработки стратегии. Минтрансу поручено проработать соответствующее методическое обеспечение проекта.

По словам Андрея Белоусова, действующая версия проекта стратегии качественно отличается от первоначального варианта. В частности, в основу документа заложено формирование опорной сети дорог, исходя из демографических, экономических, социальных и других условий. Разработаны критерии отнесения объектов инфраструктуры к такой сети на всех видах транспорта для создания мультимодальной сети.

Также рассматривается перевозка пассажиров и грузов по этой сети через повышение эффективности, централизации, интермодальности.

В проект добавлен подраздел "Энергетические риски", включён показатель "Доля пассажиропотока на общественном транспорте в общем объёме в крупных и крупнейших агломерациях". Также обновлён подраздел с принципами тарифной политики и доступом к инфраструктуре. Добавлен подраздел пригородных пассажирских перевозок.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это первая отраслевая стратегия, которую будут делать в увязке с целевыми показателями долгосрочного прогноза развития до 2030 года и со стратегиями энергоперехода и низкоуглеродного развития. Документ также учитывает комплексное развитие экономики.

В заседании приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, представители федеральных органов исполнительной власти, региональных транспортных ведомств, общественных организаций.