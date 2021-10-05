Минздрав: Под наблюдением находятся 967 тысяч россиян с COVID-19

Под наблюдением медиков находятся 967 тысяч россиян с COVID-19, в том числе 212 тысяч - в стационарах. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день под наблюдением врачей находится 967 тысяч граждан Российской Федерации. Прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", - сообщил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава отметил, что фактически на каждом участке находится в среднем 13 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а по некоторым участкам, особенно в мегаполисах, эта цифра превышает 20 человек.

По всей стране развернуто 235 тысяч больничных коек, 212 тысяч пациентов находятся в стационарах.

"Мы сегодня видим, что, помимо прямого влияния COVID-19 на медико-демографические показатели и отложенные эффекты, в том числе мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку", - отметил чиновник.

Он напомнил, что правительство дополнительно выделило 110 миллиардов рублей, которые уже доведены для регионов для оплаты медицинской помощи.