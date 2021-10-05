Мировая экономика потеряла миллиарды долларов из-за полегших сервисов Facebook

Всего лишь несколько часов сбоя в работе Facebook и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram привели к миллиардным потерям не только цифровой империи их владельца Марка Цукерберга, но и косвенно связанных с ними компаний. По сути, локаут продемонстрировал хрупкость и взаимозависимость цифрового мира. Не исключено, что такие сбои будут возникать все чаще, а над Facebook могут сгуститься регуляторные тучи, опасаются эксперты.

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram привлек массу пользователей к конкурентам этих сервисов, затормозив заодно еще и их работу. Фото: REUTERS

WhatsApp, Instagram и Facebook полностью отключились в понедельник около 18.30 мск. Позднее в Роскомнадзоре подтвердили, что зафиксировали масштабный сбой указанных сервисов на территории многих стран.

Facebook, WhatsApp и Instagram были недоступны больше шести часов. Работа этих сервисов восстановилась 5 октября примерно в 2.00 мск. Возобновление работы подтвердил Марк Цукерберг и извинился перед пользователями.

Представители социальной сети также рассказали, что именно послужило причиной крупнейшего за последние несколько лет программного сбоя в интернете.

В Facebook рассказали, что причиной сбоя в работе соцсети, а также Instagram и WhatsApp стали ошибки при конфигурировании роутеров, отвечающих за взаимодействие между центрами обработки данных. Данные пользователей в результате инцидента не пострадали, заверили в компании.

А пока соцсети и мессенджер не работали, в поисках информации о происшествии (или по иным причинам) пользователи отправились на другие сервисы, которые испытали значительное увеличение нагрузки на свои серверы и также начали работать с перебоями. Замедление работы или даже временную "неотзывчивость" серверов ощутили на себе посетители сайтов Google, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", Telegram и многих других. Большинству из них удалось довольно быстро - в течение часа или двух - полностью восстановить работоспособность.

Акции Facebook, несмотря на мощный рост в первой половине года, после сбоя уже не выглядят настолько привлекательно для инвесторов

По итогам торгов в понедельник стоимость акций Facebook упала на 4,89%, Twitter - на 5,79%, Apple - на 2,46%, Microsoft - на 2,97%, технологический индекс NASDAQ просел на 2,46%. Торги во вторник все они открыли уже в "зеленой" зоне, но на момент подписания номера в печать полностью потери еще не восстановили.

Долгосрочно эта история добавит негатива для Facebook, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. "Исходя из того роста в акциях компании, который мы наблюдали с марта (+46%), акции компании уже не выглядят столь привлекательными для инвестирования", - констатирует он. Если в начале года рост котировок ожидался даже в условиях возможного антимонопольного разделения компании, то сейчас привлекательность существенно меньше, считает аналитик.

В то же время долгосрочные перспективы у акций Facebook тоже есть: не раскрыт потенциал монетизации WhatsApp и есть большой потенциал в развитии технологий виртуальной реальности, говорит Буйволов. "Тем не менее мы считаем, что инвестирование в компанию лучше отложить до публикации ближайшей квартальной отчетности, на которой будет ясно влияние изменения рекламной политики (в новой версии операционной системы iOS пользователи могут запрещать отслеживание истории посещения сайтов, что деперсонализирует для них рекламу, следовательно, отдача снизится и рекламодатели могут предпочесть другие варианты размещения. - "РГ") на результаты компании. Кроме этого, в ближайшие дни может появиться дополнительная информация относительно причин и последствий вчерашнего сбоя, которая может только усилить неопределенность на ближайшие месяцы", - рассказывает аналитик.

Точных цифр, сколько технический сбой сети стоил экономике России или мира, пока нет, их еще только предстоит подсчитать, отмечает Денис Бадьянов, аналитик УК "Альфа-Капитал". "Очевидно, что потери будут серьезными, поскольку "легли" не только соцсеть и сервисы Facebook, но и многие другие, никак не связанные с ними ресурсы. Учитывая, что сбой произошел в вечернее время, когда обычно отмечается рост покупательского трафика в маркетплейсах, увеличивается число пользовательских разговоров по мобильным телефонам, потери только отечественных сервисов могут исчисляться миллионами".

Для мировой экономики сбой может означать потери гораздо большие, поскольку сам Цукерберг резко обеднел на 6,6 млрд долларов, а компании технологического сектора потеряли на бирже 5-7% капитализации (это миллиарды долларов). В целом проблема показывает, насколько одна внештатная ситуация может быстро приобрести глобальные масштабы и отразиться на работе целых корпораций и отраслей, отмечает Бадьянов.

Такие сбои будут возникать все чаще, полагает Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall. "Интернет до сих пор базируется на протоколах, которые были придуманы в 1980-х годах без оглядки на безопасность и устойчивость", - говорит он. За последние годы много раз происходили сбои в работе крупных публичных DNS-сервисов, операторов CDN, крупных провайдеров, что влекло за собой длительную недоступность большой части интернет-ресурсов, говорит он. По словам Хантимирова, ситуация может выйти из-под контроля даже под хорошим присмотром - об этом говорит тот факт, что одна из крупнейших корпораций вынужденно остановила весь свой бизнес на несколько часов.

По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, случившееся может повлиять на перспективы индустрии в целом. "Любая компания характеризуется не ошибками и сбоями, такое бывает, а скоростью исправления ошибок и их дальнейшим недопущением. Видимо, курс на создание экосистем надо править и уменьшать взаимозависимость", - полагает он.

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К серверам с болгаркой: мировые СМИ о сбое Facebook

Масштабный сбой в работе соцсети Facebook и принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp вызвал оживленную дискуссию в мировых СМИ, называющих инцидент тревожным звонком для компании, вокруг которой и без того противоречий хватает.

Газета The New York Times отмечает, что сбой "вывел из строя ключевые коммуникационные платформы, которые используются миллиардами людей, продемонстрировав, сколь зависим стал мир" от Facebook. "Ущерб оказался масштабным и тяжелым", - считает издание, напоминая, что тремя сервисами пользуются около 3,5 миллиарда человек. Газета указывает, что аккаунты в этой соцсети также "используются для входа в множество других приложений и сервисов, что привело к эффекту домино": люди лишились доступа к учетным записям в магазинах, не могли управлять телевизорами или даже отоплением, завязанным на онлайн-системы "умного дома". Сбой привел к убыткам для магазинов, нарушил работу многих курьерских служб. "Технологические сбои - не редкость, но одновременное отключение столь многих приложений - это крайне необычно", - подытоживают авторы.

Британская The Guardian отмечает, что отключение было еще более болезненным для стран Юго-Восточной Азии, например - Индии или Мьянмы, где "Facebook - это едва ли не синоним интернета".

Туго пришлось и работникам Facebook - многие из них не могли связаться с коллегами и даже попасть по электронным пропускам в свои офисы из-за отключения внутренних сервисов компании. Даже группе инженеров, направленной для перезапуска серверов, пришлось использовать болгарку, чтобы добраться до технических помещений, из-за отключения электронных замков. The Guardian отмечает, что "топ-менеджеры Facebook были вынуждены информировать о работах по восстановлению" через конкурирующий сервис Twitter.

"Не думаю, что мы видели сбой такого масштаба в крупнейшей IT-компании", - цитирует телеканал CNN эксперта Дуга Мэдори. Сервис Downdetector, отслеживающий работу крупных интернет-ресурсов, назвал проблемы в работе Facebook самыми масштабными из когда-либо зафиксированных.

The Guardian отмечает, что сбой пополнил изрядный список проблем Facebook. В последние годы компания стала настоящим магнитом для скандалов вокруг утечек данных пользователей, публикации дезинформации и контента, провоцирующего насилие, ненависть. Буквально накануне сбоя большой резонанс вызвало интервью на телеканале CBS бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Она раскрыла много внутренних документов компании, из которых следует, что там прекрасно знают о вреде части контента для психики пользователей, особенно подростков, но игнорируют и даже скрывают это все ради финансовой выгоды. Алгоритмы компании, по ее словам, настроены на популяризацию поляризующего контента. Хауген уже вызвана на слушания в Конгресс США и, как сообщает Politico Europe, ее очень хотят выслушать в Европейском парламенте.

После интервью в США вновь заговорили о необходимости регулирования IT-гигантов или даже дробления Facebook. "Если бы монополистические замашки Facebook держали под контролем, сейчас континенты людей, зависящих от Instagram и WhatsApp, не испытывали бы проблем, - написала одна из лидеров "социалистического" крыла Демпартии США Алессандра Окасио-Кортес. - Необходимо разбить компанию на части". The Guardian отмечает, что после сбоя ее единомышленники получили в свои руки дополнительный аргумент.

Между тем агентство Bloomberg утверждает, что на фоне негатива последних дней и падения стоимости акций Facebook основатель компании Марк Цукерберг потерял около 6,4 миллиарда долларов личного состояния и одну строчку в рейтинге богатейших людей планеты.

Подготовил Игорь Дунаевский