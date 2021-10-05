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05.10.2021 15:51
Рубрика: Власть

Мишустин оценил работу учителей во время пандемии

Текст: Владимир Кузьмин
В День учителя премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования за 2021 год. В этом году ими отмечены десять работ, которые посвящены инновационным подходам к преподаванию в области медицины, психологии, вопросам безопасности образовательного пространства, повышению качества обучения и воспитания. "Каждая из них - это результат многолетнего труда и творческого поиска авторских коллективов, которые вы представляете, истинных профессионалов, преданных своему делу", - подчеркнул глава кабмина.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

По случаю профессионального праздника председатель правительства выразил искренние поздравление за "благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный" труд педагогов.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Профессия учителя во все времена - одна из самых уважаемых, - считает премьер. - Для многих педагог - авторитетный наставник, который не только передает своим ученикам знания, но и зачастую жизненный опыт, помогает учащимся раскрыть таланты, способности, которые, возможно, впоследствии станут их жизненным призванием.

Прошлый год из-за пандемии коронавируса стал серьезным испытанием для всей сферы образования. Сложно было школьникам, студентам, их родителям. "Но сложнее всего пришлось педагогам, - считает Михаил Мишустин. - На ваши плечи легла серьезная нагрузка, и, конечно, возросла ответственность". Учителям приходилось перестраиваться, переходить на другие формы обучения. Осваивать новые подходы и технологии нужно было быстро, не снижая при этом качество знаний. "И вы достойно справились со всеми трудностями, - заявил глава кабмина. - Хочу сказать огромное спасибо каждому педагогу". Год показал, что дистанционные технологии могут быть хорошим подспорьем в образовании, но никак не способны заменить учителя, полагает Мишустин.

Для правительства развитие образования остается одним из главных приоритетов в работе, подчеркнул глава кабмина. Это касается всех этапов процесса, начиная от детского сада и заканчивая профессиональной переподготовкой специалистов. "Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед", - сказал премьер-министр.

В качестве национальной цели президент страны обозначил вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого была запущена масштабная работа, в том числе инфраструктурная, связанная с капитальным ремонтом школ. "До 2024 года предстоит привести в порядок свыше семи тысяч зданий, и в первую очередь - сельские. Многие из них фактически устарели, нуждаются в оснащении новым оборудованием", - напомнил Михаил Мишустин.

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- Также в наших планах - строительство до 2024 года еще 1,3 тысячи новых школ, - добавил он. - Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут - в городе, деревне или на селе.

Дополнительные знания школьники могут получать в кванториумах, где им рассказывают о технических и естественных науках. Таких образовательных учреждений уже более 180 по всей стране. А для сельских школ действуют мобильные технопарки и проект "Точка роста". "За три года мы создали около 10 тысяч таких образовательных центров, причем почти половина из них - в текущем году. Это оснащенные современным оборудованием классы, где ребята могут осваивать информационные технологии", - рассказал глава правительства.

Чтобы дать выпускникам школ широкий выбор для дальнейшего образования, правительство делает современной систему высших учебных заведений. Стартовала программа академического лидерства "Приоритет-2030", которая, по словам премьера, не имеет аналогов в мире. В нее включены более 100 вузов по самым разным направлениям, которые готовят педагогов, врачей, инженеров, агрономов. Каждый получит гранты на развитие исследований, образования, инноваций, технологий.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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По всей стране создается сеть университетских кампусов мирового уровня. Из 27 заявок отобраны восемь, они готовы к началу реализации. "Для студентов будет создано такое пространство, где они смогут не просто жить и общаться, но и заниматься научными исследованиями, творчеством, с пользой и интересом проводить свободное время", - сказал председатель правительства.

- Рассчитываем, что такие меры поддержки высшей школы помогут регионам решать проблему нехватки специалистов, создавать там точки роста, - заявил Михаил Мишустин. - Ведь молодым людям не нужно будет уезжать за сотни километров в чужой город, чтобы получить качественное образование и потом найти достойную работу.

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