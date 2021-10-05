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Рубрика: Культура

Мистические, философские, смешные: Нестандартный выбор фильмов к Дню учителя

Текст: Наталья Соколова
Сегодня во всем мире отмечается Международный день учителя. Обычно в этот день мы не только поздравляем своих любимых учителей, но и пересматриваем киноклассику о школе - "Доживем до понедельника", "Розыгрыш" и так далее. "РГ" предлагает дополнить традиционный список другими лентами, оставившими не менее заметный след в истории кино.

"Общество мертвых поэтов"

"Пусть говорят все, что угодно, но слова и идеи могут изменить мир!", - говорит Джон Китинг - новый учитель словесности в консервативном американском колледже, которого блестяще сыграл неподражаемый Робин Уильямс. От чопорных коллег его отличают острый язык, великолепное знание предмета и злостное уклонение от школьной программы. На его уроках можно рвать книги. Не все, конечно, а те, которые бездарны. Его цель - окрылить, воспитать души ребят через поэзию и литературу. Не сразу, но ему удается стать любимым учителем в школе.

"Гарри Поттер и философский камень"

Хогвартс не школа, а мечта. В программе только нужное и важное: зельеведение, катание на метлах, уход за магическими веществами. Кто-то обидел - того можно превратить в крысу… А еще здесь учат настоящей дружбе и отстаиванию собственного "я".

"Географ глобус пропил"

Эта философская драма - экранизация книги Алексея Иванова. Константин Хабенский сыграл биолога Служкина, который временно переквалифицировался в учителя географии. Профессию-то он сменил, но в жизни у Виктора Сергеевича по-прежнему ничего не клеится. Он много пьет, жена изменяет, денег нет, а ученики глухи к его словам. Уставший душой, он не менее потерянный, чем его ученики.

"Внимание, черепаха!"

Смешной и незаслуженно забытый фильм Ролана Быкова о первоклашках. Двое первоклассников Вова Васильев и Вова Манукян выкрали из живого уголка черепаху, чтобы подложить ее под танк и проверить, выдержит ли ее панцирь. Вот только добрая одноклассница Таня не может этого допустить и начинает искать тех, кто сможет спасти несчастное животное.

Фото: Первый канал
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- Вот скажите, дрались ли вы когда-нибудь с девочками?

- С девочками? Дрался. И впоследствии одна из них стала Таниной бабушкой.

Диалоги в фильме достойны того, чтобы разойтись на цитаты.

"Учитель на замену"

Герой Эдриена Броуди пополнил копилку ярких образов учителей в кино. Учитель английского Генри Бартс принципиально не работает в школе дольше месяца - зачем привязываться к детям и коллегам? Он приходит только на замены. Но даже пары недель достаточно для того, чтобы понять, что школьная система дает постоянные сбои, родители, как и дети, ведут свою войну против учителей. В личной жизни Бартса персональный ад, и временами кажется, что из этой беспросветности нет никакого выхода. Картина решена в формате любительского документального кино, которое снимает главный герой. И в финале оставляет больше вопросов, чем ответов.

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