Можно брать. Мы выбрали два лучших смартфона в России до 15 тысяч рублей

В категории до 10 тысяч рублей хороших смартфонов не так уж много - хотя они есть. Однако если поднять планку до 15 тысяч, то к смартфону можно выдвинуть множество требований - и почти все они будут удовлетворены.

Какие это могут быть требования? Например, Android 11 из коробки, минимум 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, модуль NFC, большая батарея для высокой автономности. Можно даже попробовать замахнуться на экран с чаcтотой обновления 90 Гц.

Что российские продавцы предлагают в категории до 15 тысяч рублей? Есть две очень достойные модели.

1. Realme Narzo 30 5G. Это живчик с экраном 6,5 дюйма, который поддерживает разрешение FullHD+ и частоту обновления 90 Гц. Есть модуль NFC и разъем для наушников, а батарея емкостью 4890 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C.

Камер у Realme Narzo 30 5G три - стандартная 48 Мп, портретная и макро, а вот сверхширокоугольного модуля кому-то будет не хватать. Фронталка имеет разрешение 16 Мп.

Заявлена поддержка 5G, объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной - 128 Гб, что для бюджетных моделей пока еще редкость. Из коробки на девайс установлен Android 11, однако регулярность выхода обновлений под вопросом. Стоит Realme Narzo 30 5G на российском рынке от 14970 рублей - по верхней границе.

Realme Narzo 30. Фото: Realme

2. Samsung Galaxy M21. Этот пппарат на Android 11 будет обновляться три года и затем получит множество патчей безопасности. Смартфон получил дисплей 6,5 дюйма с разрешением HD+ и 4/64 Гб памяти.

В гонке камер Galaxy M21 выигрывает у Narzo 30 - его камера оснащена сверхширокоугольным модулем, который вызывает восторг у любителей снимать пейзажи и архитектуру. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.Модуль NFC и разъем для наушников также в наличии, а батарея на 5000 мАч заряжается через USB-C, как и положено, с молниеносной (ну, почти) скоростью.

Цены на Samsung Galaxy M21 в России стартуют от 13 тысяч рублей.