Современное среднее профессиональное образование невозможно представить без электронных обучающих систем. Цифровизация в СПО сегодня включает как вебинары и специализированные курсы, так и тренажеры-симуляторы виртуальной реальности.

СПО в наши дни становится все престижней. Одна из причин - появление новых профессий и технологий. Как рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, за последние годы система СПО претерпела кардинальные изменения. Прежде всего была серьезно обновлена ее материально-техническая база.

"Качественные изменения в колледжах страны подтверждают итоги приемной кампании этого года. Если в 2017-2018 годах в колледжи поступали около 900 тысяч первокурсников, то в этом году - 1,2 миллиона человек. После девятого класса в колледжи страны идут 60 процентов учеников", - сообщил он.

По состоянию на 1 сентября в среднем на одно бюджетное место пришлось почти 2,5 заявления на поступление. Наибольшее число принятых студентов на уровне СПО в этом году было в Краснодарском крае - более 40 тысяч человек, далее следует Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области. Среди наиболее популярных профессий и специальностей - традиционные: сестринское дело, повар-кондитер, сварщик. Востребованы укрупненные группы профессий в сфере туризма и гостиничного дела, транспорта, информационных систем. Редкими, но востребованными остаются такие "штучные" специальности, как механик маломерного судна, судостроитель неметаллических судов, профессии в сфере ядерной энергетики, оптики, авиации. Интерес к ним подтвержден со стороны работодателей. В целом, на сегодня около 6 тысяч обучающихся имеют целевой договор с работодателем, и эта цифра постоянно растет. Наибольшее количество заявлений на одно бюджетное место - не менее 5 - получили такие направления, как прикладная геодезия, анимация, графический дизайн, производство авиационных двигателей. За последние годы появились и новые специальности - эксплуатация беспилотных систем, эхотроника, аддитивные технологии, мобильная робототехника.

Очевидно, что цифровизация экономики напрямую формирует спрос на рынке труда, где востребованы новые компетенции рабочих специальностей. Сегодняшний токарь, например, это уже скорее программист, работающий на современном высокотехнологичном оборудовании. Изменилась и форма подачи учебного материала. Например, студенты Омского автотранспортного колледжа осваивают профессию с помощью тренажеров для обучения водителей. А студенты Ивановского медицинского колледжа, который приобрел для занятий VR-тренажер "Виртуальная поликлиника", с помощью виртуального шлема обучаются навыкам общения с пациентами. Сегодняшние возможности электронных обучающих программ позволяют подать материал максимально наглядно. Например, по заказу "Северстали" компания SIKE разработала и успешно внедрила в систему дистанционного обучения электронный курс "Выплавка стали в конвертере". Чтобы курс получился полезным и для студента-практиканта, и для опытного технологического персонала, основным источником подачи информации в курсе выбраны анимационные ролики. Это дало возможность посмотреть на конвертер со всех сторон, рассмотреть отдельные узлы "до болтика", заглянуть внутрь и понять химические процессы, происходящие в нем.

Наряду с электронными курсами в системе СПО востребованы аппаратные комплексы-симуляторы и тренажеры. По словам генерального директора компании SIKE Юлии Чудиновой, разработка комплексных решений для подготовки специалистов по рабочим профессиям от теории с использованием электронных курсов до полноценных тренажеров-симуляторов, позволяющих отработать профессиональные навыки, в комплексе дает возможность не только сформировать необходимые компетенции по ключевым специальностям, но и использовать эти решения как оценочные средства при проверке сотрудников на соответствие требованиям профессиональных стандартов.

Сформировалась тенденция проводить демонстрационные экзамены с использованием цифровых технологий

Как отмечают в SIKE, сформировалась тенденция проводить демонстрационные экзамены с использованием виртуальных тренажеров, симуляторов, некоторые учреждения приобретают тренажеры для проведения профессиональных конкурсов "Лучший слесарь-ремонтник" или "Лучший оператор". Колледжи и техникумы, которые приобретают тренажеры, рассказывают об их использовании в профориентационной работе со школьниками.

Системный подход к оснащению учреждений СПО идет и на региональном уровне. "За последние годы очень изменилась материально-техническая база наших колледжей, - рассказала начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Галина Висящева. - В этом году открылись 16 новых мастерских. В следующем году планируется открыть еще 12. Они максимально приближены к тем условиям, которые есть на производстве".

В целом реформа системы СПО, форм и методов преподавания назрела давно, уверен проректор Института развития профессионального образования, руководитель Национального центра "Абилимпикс" Игорь Грибанов. "Система СПО популярна среди молодежи, но в ней есть ряд проблем. Во-первых, это разрыв между объемами подготовкой кадров и реальными запросами самих отраслей. Это и отставание в процессе разработки нормативных документов в СПО, и их отрыв от изменений отраслевых требований. Это также избыточные сроки подготовки по ряду направлений. Отмечаются и недостаточный уровень квалификации, и отсутствие стажировок в реальном секторе экономики преподавательского состава. Также мы видим недостаточное вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров", - отмечает он.

Для решения этих проблем была предложена инициатива "Профессионалитет", которая одобрена минтрудом, минпромторгом, объединениями работодателей - РСПП, "Деловая Россия", "ОПОРА России". Сформирована нормативно-правовая база, которая направлена на согласование в правительство. Механизмами реализации этой инициативы станет сокращение сроков обучения в колледже до 2,5 года. При этом предполагается замена привычных государственных образовательных стандартов цифровым конструктором компетенций, когда заказчик кадров может формировать заказ необходимых навыков своего будущего сотрудника и сконструировать их в образовательной программе с последующей оценкой в форме демонстрационного экзамена.

В пилотном проекте уже участвуют такие отрасли, как металлургия, атомная, нефтегазохимия, горнодобывающая, машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, легкая промышленность, железнодорожный транспорт. Ежегодно на нужды проекта в течение трех лет его апробации будет выделяться 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.