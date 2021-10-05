Начались испытания первой нитки "Северного потока-2"

Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2", сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в заявлении компании. В Nord Stream 2 отметили, что газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

В свою очередь, Датское энергетическое агентство сообщило, что оператор "Северного потока-2" выполнил все условия для ввода одной нитки газопровода в эксплуатацию.

Тем временем в Европе биржевые цены на газ превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. Газ используется здесь в первую очередь для генерации электричества, поэтому, соответственно, выросли тарифы на него. По мнению экспертов, даже запуск газопровода этой осенью не поможет Европе избежать мощнейшего энергетического кризиса. Его причинами стали ускоренные темпы энергоперехода стран Старого Света, которые заменяли генерацию на угле на возобновляемые источники энергии - ветер и солнце, а также рост потребления энергии после пандемии коронавируса. В результате двухмесячного штиля в Северном море выработка электроэнергии на основе ветра упала в два раза. Компенсировать потери ветровой генерации и рост потребления оказалось возможным только за счет газовых электростанций, но из-за задержки запуска "Северного потока-2" на полтора года, газа объемов не хватает.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершилось в сентябре. В "Газпроме" отмечали, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Тем временем

Из-за роста цен на уголь дорожают и полимеры

В Китае из-за высоких цен на газ и уголь, а также дефицита электроэнергии была приостановлена работа крупнейших нефтехимических предприятий. В результате цены на основные полимеры поднялись уже на 10%, сообщил "Коммерсантъ".

В торговом подразделении в Китае крупнейшего российского производителя нефтехимической продукции СИБУР отметили, что в сентябре производственные потери местных полипропиленовых заводов составили более 287 тысяч тонн, а полиэтиленовых - около 235 тысяч тонн.

Ситуацию осложняет рост цен на сырье для нефте- и газохимических производств. Цены на газ в Китае немногим ниже европейских, около 950 долларов за тысячу кубометров, но основной объем импорта приходится на сжиженный природный газ, который дороже трубопроводного. Цены на нефть же после решения ОПЕК+ не наращивать добычу сверх ранее принятых объемов также перешли к росту, что влияет на себестоимость продукции.

Больше половины провинций Китая столкнулись с перебоями подачи электроэнергии. По данным The Telegraph, Китай 1 октября попросил у России увеличить поставки электроэнергии из-за отключений электричества. Но позднее в Минэнерго России эту информацию опровергли.