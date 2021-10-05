"Нафтогаз Украины" получит 1,8 млрд долларов на закупку топлива

Украинский оператор газотранспортной системы выделит компании "Нафтогаз Украины" 48 млрд гривен (примерно 1,8 млрд долларов) с целью закупки топлива и преодоления проблем с дефицитом газа в предстоящую зиму. Об этом сообщила газета "Экономическая правда".

По данным издания, в настоящее время у Киева имеется 15 млрд кубометров газа из необходимых 19 для использования в зимний сезон. С целью разрешения ситуации с дефицитом оператор заплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над газотранспортной системой, которая произошла в 2020 году, чтобы компания могла закупить недостающее топливо.

Издание сообщает, что на текущий момент украинский оператор может заплатить только 30 млрд гривен. Оставшаяся часть компенсации, вероятно, будет взята в кредит. Представители компании заявили, что недовольны такой ситуацией.