Названы лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants

В бельгийском Антверпене назвали лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants - одного из главных в гастрономии в настоящее время. В прошлом году церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса.
Напомним, кандидатов определяет жюри, в которое входит больше 1000 человек со всего мира, среди них повара, журналисты, критики, блогеры. Состав регулярно меняется, а за чистотой голосования следят аудиторы. Попасть в список финалистов означает признание на международном уровне.
Первая десятка по сравнению с прошлой версией обновилась практически наполовину. Первые два места заняли рестораны с нордической кухней. В целом, северное направление представлено сразу тремя заведениями в топе. Удержали позиции в десятке южноамериканские рестораны. По-прежнему сильное представительство у Испании.
Места в топе расположились следующим образом:
- Noma, Копенгаген. Двумя неделями ранее ресторан получил третью звезду гида Michelin по северным странам. Шеф-повар - Рене Редзепи.
- Geranium (Копенгаген, Дания). Шеф-повар - Расмус Кофоед.
- Asador Etxebarri (Ачондо, Испания). Шеф-повар - Виктор Аргуинзониз.
- Central (Лима, Перу). Шеф-повар - Вирхилио Мартинес.
- Disfrutar (Барселона, Испания). Возглавляют сразу три шеф-повара - Ориол Кастро, Матеу Касаньяc и Эдуард Хатруч.
- Frantzen (Стокгольм, Швеция). Шеф-повар - Бьорн Францен.
- Maido (Лима, Перу). Шеф-повар - Мицухару Цумура.
- Odette (Сингапур). Шеф-повар - Жюльен Ройер.
- Pujol (Мехико, Мексика). Шеф-повар - Энрике Ольвера.
- The Chairman (Гонконг, Китай). Лучший ресторан Азии 2020 года. Шеф-повар - Квок Кеунг Тунг.
В рейтинг 50 лучших также вошли два московских ресторана: White Rabbit и Twins Garden заняли 25 и 30 места соответственно.