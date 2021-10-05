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05.10.2021 19:51
Рубрика: Общество

Названы лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants

Текст: Мария Павлова

В бельгийском Антверпене назвали лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants - одного из главных в гастрономии в настоящее время. В прошлом году церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Фото: REUTERS
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Напомним, кандидатов определяет жюри, в которое входит больше 1000 человек со всего мира, среди них повара, журналисты, критики, блогеры. Состав регулярно меняется, а за чистотой голосования следят аудиторы. Попасть в список финалистов означает признание на международном уровне.

Первая десятка по сравнению с прошлой версией обновилась практически наполовину. Первые два места заняли рестораны с нордической кухней. В целом, северное направление представлено сразу тремя заведениями в топе. Удержали позиции в десятке южноамериканские рестораны. По-прежнему сильное представительство у Испании.

Места в топе расположились следующим образом:

  1. Noma, Копенгаген. Двумя неделями ранее ресторан получил третью звезду гида Michelin по северным странам. Шеф-повар - Рене Редзепи.
  2. Geranium (Копенгаген, Дания). Шеф-повар - Расмус Кофоед.
  3. Asador Etxebarri (Ачондо, Испания). Шеф-повар - Виктор Аргуинзониз.
  4. Central (Лима, Перу). Шеф-повар - Вирхилио Мартинес.
  5. Disfrutar (Барселона, Испания). Возглавляют сразу три шеф-повара - Ориол Кастро, Матеу Касаньяc и Эдуард Хатруч.
  6. Frantzen (Стокгольм, Швеция). Шеф-повар - Бьорн Францен.
  7. Maido (Лима, Перу). Шеф-повар - Мицухару Цумура.
  8. Odette (Сингапур). Шеф-повар - Жюльен Ройер.
  9. Pujol (Мехико, Мексика). Шеф-повар - Энрике Ольвера.
  10. The Chairman (Гонконг, Китай). Лучший ресторан Азии 2020 года. Шеф-повар - Квок Кеунг Тунг.

В рейтинг 50 лучших также вошли два московских ресторана: White Rabbit и Twins Garden заняли 25 и 30 места соответственно.

Общество Ежедневник Образ жизни

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