Указ губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 года № 163 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт "а" пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"организаторам массовых мероприятий необходимо соблюдать условия их проведения, установленные соответствующим решением Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области;".

1.2. В пункте 3.10:

а) в абзаце первом слова "11 января" заменить словами "6 октября";

б) подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории соответствующего муниципального образования по предложениям оперативных штабов муниципальных образований органы местного самоуправления Нижегородской области принимают решения о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6 по 8 и 10 классов, а также обучающихся, занимающихся в организациях, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, уведомив соответствующие органы исполнительной власти Нижегородской области о принятом решении; указанное решение может быть принято либо в целом по муниципальному образованию, либо в отношении отдельных организаций;";

в) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) предложить руководителям профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования по согласованию с учредителями определить форму обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при этом к очной форме обучения допускать только обучающихся, имеющих QR-коды с ЕПГУ, подтверждающие наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации;";

г) подпункт "в" дополнить словами "в случае, если не принято решение в соответствии с абзацем вторым подпункта "а" настоящего пункта";

д) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования допускаются только обучающиеся, имеющие QR-коды с ЕПГУ, подтверждающие наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.".

1.3. Абзац восемь пункта 4.3 после слов "признаки респираторных заболеваний," дополнить словами "не посещать массовые мероприятия и организации, указанные в пункте 20 настоящего Указа,".

1.4. В пункте 5.1:

а) подпункт "ф" изложить в следующей редакции:

"ф) руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений, перечисленных для кодов ОКВЭД 93.2, организаций, указанных в подпункте "в" пункта 3.10 настоящего Указа, допускать к работе с детьми только работников (сотрудников), имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 либо сертификат об иммунизации, справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3 дней, допуск к работе в течение периода действия) или справки о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

лица, привлекаемые к сбору сведений о населении в очном режиме при проведении переписи населения, допускаются к работе при наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19 либо сертификата об иммунизации;";

б) подпункт "х" дополнить словами: ", в том числе по неукоснительному выполнению требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".".

1.5. В подпункте "з" пункта 5.3 слова "с 19.00 часов 31 декабря 2020 г. до 8.00 часов 1 января 2021 г." заменить словами "с 6 по 31 октября 2021 г. с 00.00 часов до 6.00 часов".

1.6. В абзаце первом пункта 5.9 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.7. В абзаце первом пункта 5.11 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.8. В абзаце первом пункта 5.13 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.9. В пункте 5.14:

а) подпункт "а" после слов "спортивных соревнований" дополнить словом ", сборов";

б) подпункт "б" после слов "спортивных соревнований" дополнить словом ", сборов".

1.10. Приостановить действие подпункта "м" пункта 5.16 до 31 октября 2021 г.

1.11. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Министерству социальной политики Нижегородской области организовать работу государственных учреждений социального обслуживания Нижегородской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью - не чаще чем один раз в две недели с предварительным обследованием работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) перед сменами.".

1.12. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. Предложить Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области усилить контроль за соблюдением руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" требований об обязательной вакцинации сотрудников, работников, принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих установленные требования, вплоть до административного приостановления деятельности в соответствии со статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".

1.13. Пункт 18.1 изложить в следующей редакции:

"18.1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области:

а) в рамках исполнения требований подпункта "д" пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить на период с 6 октября по 30 ноября 2021 г. перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общей численности следующих работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта;

- всех лиц, не имеющих действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе по медицинским показаниям, или сертификата об иммунизации, подтвержденных соответствующим QR-кодом с ЕПГУ, в отношении лиц, являющихся работниками организаций, указанных в постановления Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", за исключением лиц, в отношении которых принято решение об отстранении от работы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

Требование настоящего подпункта не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медицинские и аптечные организации, непрерывно действующие организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), организации, в которых более 70 процентов работников осуществляют трудовые функции вне помещения работодателя (офиса);

б) в рамках исполнения требований подпункта "е" пункта 5.1 настоящего Указа в организациях (структурных подразделениях) со среднесписочной численностью работников свыше 300 человек обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед как минимум на три равномерные группы работников с временным интервалом не менее 45 минут;

в) размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, по форме, содержащейся на портале, обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений;

г) усилить контроль за проведением текущей дезинфекции помещений, зданий, сооружений, оборудования, салонов транспортных средств по вирусному режиму, а также за соблюдением работниками, посетителями требований настоящего Указа, в том числе по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования;

д) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", неукоснительно соблюдать требование об обязательной вакцинации работников от COVID-19.".

1.14. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правительства Нижегородской области Берковичу О.А. в рамках своей компетенции:

а) усилить контроль за соблюдением организациями, лицами требований настоящего Указа, в том числе:

- требований по соблюдению масочного режима в транспорте, организациях розничной торговли;

- соблюдения организациями общественного питания запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов, анимационных, развлекательных, творческих мероприятий, а также иных аналогичных мероприятий, осуществления работы в ночное время только на вынос;

- порядка проведения массовых мероприятий;

- соблюдения руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", требований о вакцинации работников;

б) своевременно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих требования настоящего Указа, по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вплоть до административного приостановления деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей.".

1.15. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица (за исключением несовершеннолетних лиц) допускаются на массовые мероприятия, а также в организации, для которых установлены требования о соблюдении настоящего пункта, при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении активированного "универсального документа посетителя мероприятий" либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа (далее в настоящем пункте - документов).

Соблюдение требований о наличии документов необходимо для посещения следующих организаций:

фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта;

музеев, зоопарков;

кинотеатров, дельфинариев;

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и (или) организующих проведение спортивных (физкультурных) мероприятий;

театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов, цирков, прочих организаций, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01), учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества);

организаций, осуществляющих конгрессно-выставочную деятельность;

детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков развлечений.

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на массовые мероприятия, проводимые в соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 3.1 настоящего Указа.

Организаторам массовых мероприятий при реализации билетов, распространении информации о проводимом мероприятии информировать участников, посетителей, зрителей о необходимости наличия документов для посещения данных мероприятий.".

1.16. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Министерству культуры Нижегородской области совместно с министерством информационных технологий и связи Нижегородской области:

а) предусмотреть в порядке оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий" следующие обязательные требования:

активация и продление срока действия "универсального документа посетителей мероприятий", осуществляется только в случае верификации через систему ЕПГУ данных о наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации (срок действия "универсального документа посетителей мероприятий" в течение срока действия соответствующих сертификатов); или верификации через систему МИАЦ данных о наличии отрицательных результатов лабораторного тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведённого в одной из аккредитованных лабораторий Нижегородской области (из числа указанных на сайте https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php), отобранных и полученных в течении одного и того же дня (срок действия не более одного дня, следующего за днем получения результата тестирования);

ранее выданные "универсальные документы посетителей мероприятий" на основании иных документов (отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР; отрицательные результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию; результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования) деактивируются и могут быть активированы в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта;

"универсальный документ посетителя мероприятий" является документом, дающим право на посещение массовых мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, а также организаций, указанных в пунктах 5.9, 5.11, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19 настоящего Указа;

б) организовать оформление и выдачу "универсальных документов посетителя мероприятий" жителям и гостям Нижегородской области.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 6 октября 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







