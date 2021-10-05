Нобелевскую премию по физике разделят трое ученых

Во вторник Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции присудил половину Нобелевской премии исследователю из США Сюкуро Манабе и его немецкому коллеге Клаусу Хассельманну "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежное предсказание глобального потепления". Другую половину премии получил итальянский ученый Джорджио Паризи - он обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материях, отмечается, что его открытия являются одним из самых важных вкладов в теорию сложных систем.

Накануне были объявлены лауреаты в области медицины. Ими стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их наградили за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

Денежная составляющая премии в этом году составит 10 млн крон (около 1,5 млн долларов).

Обладатели наград в других номинациях станут известны на этой неделе: 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе. Лауреата премии мира назовут 8 октября в Осло. Обладатель премии по экономике определится 11 октября.