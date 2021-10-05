Nord Stream 2 AG оспаривает решение суда по "Северному потоку-2"

Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Дюссельдорфа не освобождать газопровод "Северный поток - 2" из-под Газовой директивы ЕС. Об этом рассказали в компании, являющейся оператором "Северного потока-2".

Как сообщили РИА Новости в Nord Stream 2 AG, компания подала апелляцию на решение суда от 25 августа в Верховный федеральный суд ФРГ.

До этого, 15 августа, была подана апелляция в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Это произошло после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы. Суд отклонил иск Nord Stream 2 AG.

Согласно директиве, функции добычи и транспортировки газа должны быть разделены, а к части мощностей трубы допущены альтернативные поставщики. Однако немецкий регулятор может разрешить "Газпрому" пользоваться "Северным потоком-2" единолично при соблюдении условия разделения функций.

Единственным владельцем акций Nord Stream 2 AG является "Газпром", но компания уже подала заявление о регистрации в качестве независимого оператора.