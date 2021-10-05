Новый посол Италии в России займется новыми проектами

В Москву прибыл новый посол Италии Джорджо Стараче. В своем обращении, опубликованном на сайте дипмиссии, он обещал много новых двусторонних проектов. "После долгого замедления, вызванного пандемией, мы готовы возобновить большую работу по культурному продвижению, которая характеризует итальянское присутствие в России", - заверил он.

Джорджо Стараче признался, что в должность посла вступает с большим энтузиазмом. "С этой страной, с этим народом, нас объединяют глубокие исторические, культурные и дружеские связи, которые я намерен укрепить еще больше. Для Италии Россия является первоочередным экономическим и торговым партнером. Наша страна сделала здесь стратегические инвестиции; на этом рынке успешно работает множество итальянских предпринимателей. Россияне испытывают к Италии врожденную симпатию, любят нашу культуру и наш стиль жизни", - подчеркнул дипломат. Он заверил, что планирует не только развивать сотрудничество между нашими странами на уже существующих направлениях, но и искать новые возможности.

Ранее Стараче, экономист по образованию, занимал должность посла Италии в Токио. В этом качестве он участвовал в Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке.

Джорджо Стараче родился 23 февраля 1959 года в городе Витербо в регионе Лацио. В 1982 году он окончил факультет политической экономики миланского университета "Боккони". Работал в постпредстве своей страны в ООН, был послом в ОАЭ, затем постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии в Абу-Даби. В 2016 году он удостоился ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени командора.