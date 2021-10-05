Определены вузы-получатели спецгранта в программе "Приоритет 2030"

На специальный грант в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030" претендовали 54 вуза из числа участников программы. Напомним, всего их - 106. В результате комиссия выбрала 46 университетов по трекам "Исследовательское лидерство" и "Территориальное и отраслевое лидерство".

"Конкурсный отбор был организован на высоком уровне, полностью в цифровом формате, обеспечена максимальная прозрачность системы оценки университетов и принятия решений, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Совета программы. - Мы определили 46 победителей, которые получат специальную часть гранта".

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул: "Важно, что в числе победителей по треку "Территориальное лидерство" 75% - региональные университеты.

Комментарий

Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы экономики:

- "Приоритет 2030" - беспрецедентная программа, которая стимулирует менять качество работы университетов, побуждает их выходить из зоны комфорта, взаимодействовать с другими вузами, активнее работать с общественными институтами, государством, бизнесом. Эта программа дает возможность в первую очередь самим университетам понять, насколько их деятельность соответствует вызовам завтрашнего дня, насколько они готовы к будущему. Программа дает мощный импульс для трансформации университетов, а главное - эта программа поможет вузам стать ключевыми игроками в вопросах развития своих регионов и нашей страны в целом. Важно и то, что "Приоритет" принципиально расширяет круг университетов, которые готовы не просто реагировать на изменения, но целенаправленно меняться, инвестировать в свое развитие. До "Приоритета" было представление, что таких вузов в стране 15-25, а теперь мы увидели, что их больше 100.

Справка РГ

Общее финансирование федеральной программы "Приоритет 2030" до конца 2022 года составит более 47 млрд рублей. Из них финансирование по базовой части составит более 20 млрд рублей за два года, по специальной части гранта - более 26 млрд рублей.