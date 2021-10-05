Отказавшихся от вакцинации учителей не допустили в школы Нью-Йорка

В Нью-Йорке к проведению занятий в государственных школах стали допускать только вакцинированных от COVID-19 учителей. Те педагоги, кто отказались делать прививки, распоряжением мэрии отправлены в неоплачиваемые отпуска.

По данным газеты The New York Times, жесткий ультиматум градоначальника Билла де Блазио "прививайся или сиди без работы" стимулировал почти 95 процентов работников общественных школ Нью-Йорка защитить себя с помощью по крайней мере первой дозы вакцины. В абсолютных цифрах речь идет о 150 тысячах человек. При этом требование об обязательной вакцинации касается не только преподавательского состава, но и всех сотрудников общественных школ мегаполиса, включая охрану, поваров и иной административный персонал.

Вместе с тем около восьми тысяч работников учебных заведений Нью-Йорка (включая от 2 до 3 тысяч педагогов, или примерно 3 процента от их общего числа) категорически отказались делать прививки и не были допущены к своим рабочим местам. Из-за этого ряд вернувшихся в классы после дистанционного обучения школьников столкнулись с чувствительным дефицитом учителей, пишут местные СМИ.

Ранее четверо нью-йоркских педагогов попытались оспорить требование мэрии "о вакцинной обязаловке" и даже дошли со своим иском до верховного суда США. Но там они потерпели поражение - высшая Фемида поддержала ультиматум управления образования Нью-Йорка о необходимости привить сотрудников всех 1600 городских школ "Большого яблока" ради общественного благополучия. При этом лишь мизерное число отводов от вакцинации по медицинским или религиозным причинам дали возможность выйти на работу не привитым от COVID-19 учителям.

В минувший понедельник также стало известно, что Northwell Health - крупнейшая частная компания в области здравоохранения штата Нью-Йорк - уволила 1400 своих сотрудников за отказ от вакцинации против коронавируса. Это произошло в рамках требования руководства штата об обязательной защите от COVID-19 задействованного в системе здравоохранения персонала.

Как сообщает агентство Reuters, безжалостно расстаются с работниками-антипрививочниками и ряд частных медицинско-страховых фирм в других американских штатах, где действуют аналогичные требования властей.

Жизнь в Америке без прививки от COVID-19 становится не только не комфортной, но в недалекой перспективе едва ли возможной

По оценкам местных комментаторов, ужесточение ситуации с обязательной вакцинацией в Соединенных штатах указывает на то, что жизнь в Америке без прививки от коронавируса становится не только не комфортной, но в недалекой перспективе едва ли возможной.

Кстати

Согласно опубликованному 4 октября исследованию авторитетного журнала Lancet действенность прививки от коронавируса от американских компаний Pfizer и BioNTech резко падает в течение полугода после вакцинации. Так, если в первый месяц эффективность двух введенных в организм человека доз медпрепарата находится на уровне 88 процентов, то в течение шести месяцев этот показатель падает до 47 процентов.