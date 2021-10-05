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05.10.2021 20:41
Рубрика: Общество

Диплом без перевода

Пандемия не остановила поток иностранных студентов в российские университеты
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8579)
Федеральный проект "Экспорт образования", реализуемый с мая 2017 года, должен повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке, увеличить объем выручки от экспорта образовательных услуг за счет привлечения зарубежных студентов.
В аудиториях российских вузов можно встретить студентов со всех концов света. Фото: Артем Геодакян / ТАСС В аудиториях российских вузов можно встретить студентов со всех концов света. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В аудиториях российских вузов можно встретить студентов со всех концов света. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Когда 5-6 лет назад в российских университетах обучались около 45 тысяч иностранных студентов, казалось, что мы в этом смысле недостаточно конкурентоспособны. Но были поставлены новые ориентиры: число иностранцев, обучающихся по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1,1 миллиона человек до 3,5 миллиона. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Всем иностранным студентам разрешен въезд в Россию

Объем средств, полученных от экспорта российского образования, должен вырасти более чем в пять раз, превысив 373 миллиарда рублей к 2025 году. В 2019 году планировалось достичь показателя "количество иностранных студентов" в 241 тысячу человек, но фактически он составил уже более 274 тысяч человек, кроме того, по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры обучалось свыше 10 тысяч.

Пандемия не могла не сказаться на этом процессе, но и не обрушила его.

Основными вызовами в связи с пандемией для российского экспорта образования может стать падение числа студентов из двух приоритетных групп - стран СНГ и Китая. Тем не менее, по информации Россотрудничества, на август 2021 года в России обучалось не менее 270 тысяч иностранных студентов, около 18 тысяч из них - по квоте правительства. Наиболее популярными специальностями у иностранных студентов являются инженерно-технические науки, медицина и фармацевтика, экономика и управление. Важным результатом работы по развитию современной цифровой образовательной среды стало создание 1,7 тысячи онлайн-курсов от 110 университетов на 68 платформах, которые используют более 1,7 миллиона обучающихся.

По итогам реализации проекта "Экспорт образования" уже введено 10,9 тысячи новых мест в студенческих общежитиях, более 3,4 тысячи сотрудников 400 вузов из 79 регионов повысили квалификацию в области международной деятельности.

Конкуренция за доходы от экспорта образования на мировом рынке постоянно растет. По данным минобрнауки, в настоящее время насчитывается более 70 международных соглашений о взаимном признании дипломов об образовании между Россией и другими государствами. В течение последних пяти лет заключены соглашения с такими странами, как Сербия, Франция, Италия, Мальта, Кипр, Венгрия, Узбекистан, Камбоджа и Ангола. В этом учебном году планируется подписание соглашений с Испанией и Словакией.

Университеты проводят с использованием онлайн-инструментов активную маркетинговую кампанию продвижения вузов и образовательных программ, планируют создание двудипломных программ онлайн в партнерстве с другими вузами, ориентируются на создание новых продуктов экспорта - это онлайн-курсы и дистанционное обучение.

Ожидаются новые меры государственной поддержки: помощь в рекрутинге на государственном уровне (например, через государственные организации), а также упрощение системы приема иностранцев.

Фото: РИА Новости
Современное образование обеспечит экономическую эффективность России

"На работе нашего университета по приему и обучению иностранных студентов пандемия существенно не отразилась, - говорит ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов. - Несмотря на ограничительные меры, набор с каждым годом только растет. Иностранцы выбирают российское образование по нескольким причинам. Это и приемлемая стоимость образовательных услуг, и доступная стоимость проживания, и возможность изучения особенностей бизнеса в России.Абитуриентов из стран постсоветского пространства привлекает качество образования и то, что преподавание ведется на русском языке. А также доступность поступления на бюджетные места - программа "Соотечественники", межправительственные соглашения, отбор по квоте Россотрудничества".

Еще одна мотивация получать высшее образование в России - возможность хорошо трудоустроиться и связать свое будущее с нашей страной. Особенно после того, как с 5 августа 2020 года иностранные студенты получили возможность трудиться на территории РФ без оформления разрешения на работу.

Учеба в российских вузах становится для иностранцев не только трамплином для профессионального роста, но и возможностью принести пользу и своей, и нашей стране.

Общество Образование

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