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05.10.2021 21:46
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве.

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- Православная Церковь всегда считала врачебное дело исполнением Божественной заповеди о любви к ближнему и старалась вести диалог с врачами, который может принести пользу больным. Чтобы человек, когда он болен и нуждается в помощи, не чувствовал себя одиноким и получал не только необходимое медицинское лечение, но и психологическую, духовную помощь, - считает председатель Синодального отдела по благотворительности, викарий Святейшего Патриарха епископ Пантелеимон.

Во время пандемии диалог церкви с врачебным сообществом усилился. Священники получили возможность навещать пациентов в ковид-стационарах, только в Москве более 400 человек стали добровольцами "красных зон".

- Это служение будет продолжаться. Уверен, что наше сотрудничество с ФМБА внесет важный вклад в развитие взаимодействия Церкви и медицины, - отметил епископ.

Смысл соглашения в содействии оказанию медицинской, медико-социальной и социально-психологической помощи нуждающимся и больным людям. А также в создании условий для деятельности религиозных организаций на территории медицинских организаций, подведомственных ФМБА.

По словам Вероники Скворцовой соглашение поможет объединению усилий ФМБА и Русской Православной Церкви для обеспечения эффективного решения актуальных задач в области здравоохранения.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Сотрудничество Церкви и ФМБА будет направлено как на обеспечение прав лиц в получении высококвалифицированной медицинской помощи, так и права на свободу вероисповедания лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, подведомственных ФМБА, подчеркнула Вероника Скворцова.

Документ также предусматривает сотрудничество по вопросам биомедицинской этики, формирования ответственного отношения к проблемам донорства крови и ее компонентов, донорства и трансплантации органов или тканей. Положительный опыт совместной работы будет распространяться с помощью рекомендаций и методических материалов.

Координировать сотрудничество с ФМБА со стороны Церкви будет председатель Синодального отдела по благотворительности.

Справка "РГ"

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) - федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения, в том числе подразделений государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос", объектов химической и оборонной промышленности, а также учреждений, в которых хранятся музейные штаммы микроорганизмов и вирусов. ФМБА обслуживает около 3,5 миллиона человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах РФ и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА России входит свыше 300 подведомственных организаций и около 2,5 тысячи объектов здравоохранения на территории России и на Байконуре.

Общество Религия Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Патриарх Кирилл

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