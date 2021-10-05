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05.10.2021 14:00
Рубрика: Общество

Ученые смогли прочитать тайную интимную переписку Марии-Антуанетты

Текст: Николай Грищенко
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Французские ученые смогли прочитать вымаранные слова в интимной переписке королевы Франции Марии-Антуанетты со шведским графом Акселем фон Ферсеном. Для этого применялся метод рентгеновской флуоресцентной спектроскопии.

Фото: iStock
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Как сообщает журнал Science Advances, историки исследовали личные послания, написанные с июня 1791 по август 1792 года, в тот период, когда французские монархи находились под пристальным наблюдением революционного конвента в Париже.

Исследователями изучено 8 писем из 15. Ученые установили, что некоторые слова и фразы в письмах королевы были специально заштрихованы после их прочтения. Предполагают, что редактированием занимался лично граф Ферсен, который желал скрыть от любопытных адресованные только ему интимные фразы и слова.

В тексте встречаются слова "любовь", "безумно", "моя нежная подруга" или "мой нежный друг". Некоторые были еще длиннее - "для счастья всех троих" и "не без тебя".

Как предполагает исследователь Энн Мишлен - шведский граф лично переписывал и редактировал переписку из-за романтических отношений с королевой, с которой был знаком 18 лет.

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