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05.10.2021 13:55
Рубрика: Власть

Песков назвал события вокруг Саакашвили "театром абсурда"

Текст: Кира Латухина
Сотрудники полиции Грузии сопровождают бывшего президента Михаила Саакашвили после его ареста в Рустави. Фото: REUTERS Сотрудники полиции Грузии сопровождают бывшего президента Михаила Саакашвили после его ареста в Рустави. Фото: REUTERS
Сотрудники полиции Грузии сопровождают бывшего президента Михаила Саакашвили после его ареста в Рустави. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов, что все связанное с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили - театр абсурда.

Фото: Handout / Interior Ministry of Georgia / AFP
Саакашвили не удалось переиграть "Грузинскую мечту"

На просьбу прокомментировать утверждение Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он "личный узник Путина", Песков заметил: "Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили". "Ибо все это такой театр абсурда", - оценил он.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.

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