Песков назвал события вокруг Саакашвили "театром абсурда"

Сотрудники полиции Грузии сопровождают бывшего президента Михаила Саакашвили после его ареста в Рустави. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов, что все связанное с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили - театр абсурда.

На просьбу прокомментировать утверждение Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он "личный узник Путина", Песков заметил: "Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили". "Ибо все это такой театр абсурда", - оценил он.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.