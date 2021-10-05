Песков оценил полет "киноэкипажа" в космос

Напомним, с Байконура запущен корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Почти две недели будут идти съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов". Затем Шипенко и Пересильд вернутся на Землю.

"В космосе хватит места для всего. Конечно, здесь важно соблюдать пропорции. Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки", - заметил Песков.

"Мы следим за подобными полетами вместе со всеми…, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета", - продолжил пресс-секретарь президента. "Все-таки космос - это то, где мы стали пионерами, и где мы, несмотря ни на что, сохраняем уверенные позиции. Да, на пятки наступают тоже, но в данном случае конкуренция, в хорошем смысле этого слова, очевидна", - сказал он.

"Но для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, нашу космическую тематику, - это очень здорово", - оценил Песков.