Песков рассказал о планах Путина в день рождения

Президент проведет свой день рождения в работе, как он часто и делает, а вечером отметит с родными и близкими. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения. Вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия", - заметил Песков.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего", - также сообщил пресс-секретарь президента.

На вопрос, повлияет ли на празднование самоизоляция, Песков объяснил: "Да нет. Сейчас уже особо нет самоизоляции".