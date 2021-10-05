Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет

Английская поп-звезда Адель, знаменитая в первую очередь красивыми балладами и чувственным, пылким, атмосферным, "обволакивающим" вокалом, шесть лет не выпускала новых песен. На пике славы она покидала сцену ради семейной жизни и воспитания сына Анджелло, родившегося в 2012 году. Но затем рассталась с мужем-бизнесменом и все-таки начала записывать новый альбом.

5 октября, впервые с 2016 года, Адель сообщила о выходе нового сингла. Он называется Easy on Me, а его премьера назначена на 15 октября. Пока певица выложила в Instagram только очень краткий фрагмент этой песни и будущего клипа. Судя по первым тактам - это снова нежная и печальная романтичная баллада.

При этом в Лондоне и еще нескольких европейских городах на улицах появились загадочные биллборды с цифрой "30". Можно предположить, что именно так будет называться будущий альбом, ведь и все предыдущие диски Адель были связаны с возрастом самой певицы: "19", "21" и "25". И хотя теперь артистке исполнилось уже 33, именно в 30 она рассталась с мужем, кардинально сменила имидж, сбросив килограммов 20-30, изменила отношение к макияжу, и, главное, вновь начала записывать новые песни.

Впрочем, когда именно состоится релиз, певица пока не сообщает.