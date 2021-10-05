Для планомерного развития российской индустрии необходимы не только новые производства и технологии, но и новые кадры с уникальными компетенциями, способные принимать обоснованные решения, повышающие эффективность рабочих процессов и, как следствие, производительность труда.

И это не только специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, но и рабочие высокой квалификации. Прикладные специальности и профессии сегодня выбирают до 60 процентов выпускников средней школы - это несколько сотен тысяч молодых людей, от которых зависит будущее страны.

В целях качественной подготовки кадров мастерские в колледжах и техникумах оснащаются современным оборудованием, однако не менее важно повышать и квалификацию мастеров производственного обучения, наставников, которые передают трудовые навыки из рук в руки. Многие преподаватели и мастера годами не обновляли своих представлений о современных профессиональных технологиях. Почти шесть лет назад Академия Ворлдскиллс Россия предложила учить преподавателей и мастеров организаций СПО не только вопросам педагогики, психологии и воспитания, но и современным навыкам и технологиям в профессиональных сферах деятельности. Без основательной практической подготовки самих мастеров производственного обучения просто невозможно добиться повышения профессионального уровня молодых специалистов.

Менять ситуацию помогают программы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, которые реализует Академия Ворлдскиллс Россия. Эти программы с 2019 года вошли в федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Ежегодно повышение квалификации проходят 5 тысяч человек.

Проект "5000 мастеров" - это не просто повышение квалификации, а элитная, штучная подготовка, в которой Академия Ворлдскиллс Россия задействовала лучшие ресурсы в стране по компетенциям.

Прикладные специальности и профессии сегодня выбирают до 60 процентов выпускников средней школы

Для участия в отборе на право стать стажировочными площадками и обучать преподавателей по стандартам Ворлдскиллс в 2021 году было направлено более 1400 заявок от 581 образовательной организации. Все они были проверены на соответствие ряду критериев, в числе которых: обеспеченность современным оборудованием, наличие в образовательной организации сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, участие в реализации программ партнеров-работодателей, результаты трудоустройства выпускников, а также достигнутые результаты подготовки по стандартам Ворлдскиллс на чемпионатах профессионального мастерства и демонстрационных экзаменах.

Строгий отбор прошли 219 стажировочных площадок, на которых мастера могут повысить свою квалификацию по 143 компетенциям. Уже более 3600 человек завершили обучение в текущем году по таким компетенциям, как "Агрономия", "Машинное обучение и большие данные", "Кирпичная кладка", "Ювелирное дело", "Промышленная механика и монтаж", "Фармацевтика", "Управление экскаватором", "Банковское дело", "Интернет вещей" и многим другим.

Благодаря специально разработанной модели повышения квалификации большая часть учебного времени посвящена практической подготовке. Преподаватели и мастера выполняют те же практические задания, выполнению которых они должны научить своих студентов.

"Колледжи активно осваивают средства, которые выделяются им в рамках нацпроекта "Образование" на покупку оборудования и оснащение современных рабочих мест для обучения. Однако подчас мастерские простаивают, потому что нет преподавателей, обученных работать на этом современном оборудовании, - говорит директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. - Мы приезжаем и видим, что из пяти мастерских четыре не задействованы, то есть деньги на их оснащение потрачены, по сути, неэффективно. При планировании повышения квалификации преподавателей и мастеров мы призываем каждый колледж отталкиваться от имеющейся материально-технической базы и направлять к нам тех, кто будет вести обучение в новых мастерских. Наша задача - связать эти два ресурса, потому что только такая связка позволяет качественно обучать студентов с гарантированным, понятным результатом".

По итогам повышения квалификации преподаватели и мастера сдают демонстрационный экзамен по оценочным материалам, аналогичным тем, по которым подтверждают свои навыки обучающихся в колледжах.

Осваивают мастера не только современные технологии. В ходе программы они знакомятся с эффективными методиками практической подготовки студентов по стандартам Ворлдскиллс, чтобы затем перенести их в свои колледжи и техникумы.

"Реализация проекта "5000 мастеров" имеет национальное значение для массовой подготовки кадров в системе среднего профессионального образования по ряду причин, - отмечает сертифицированный эксперт Ворлдскиллс и менеджер компетенции "Экспедирование грузов" Светлана Титова. - Во-первых, это актуализация содержания образовательных программ подготовки специалистов под новые стандарты отраслей и требования работодателей. Во-вторых, это повышение образовательного уровня и практических навыков преподавателей и мастеров производственного обучения как действующих или будущих членов экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия. В-третьих, это популяризация и повышение престижа системы профессионального образования. И наконец, в-четвертых, это получение практических навыков обучающимися с учетом стандартов Ворлдскиллс".

Повышение уровня подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения - это то, без чего двигаться дальше в формировании нового поколения специалистов просто невозможно. До 2024 года повышение квалификации по программам, основанным на опыте Ворлдскиллс Россия, пройдут не менее 35 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. 10 тысяч из них, показавших высокие результаты на демонстрационном экзамене, будут сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.