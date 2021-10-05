Новости

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 20:14
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 20:08
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 19:55
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
05.10.2021 19:11
Рубрика: Экономика

35 000 мастеров для страны

Чтобы готовить современных специалистов, необходимо повышать квалификацию их преподавателей
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8579)
Для планомерного развития российской индустрии необходимы не только новые производства и технологии, но и новые кадры с уникальными компетенциями, способные принимать обоснованные решения, повышающие эффективность рабочих процессов и, как следствие, производительность труда.
Фото: АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Фото: АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"
Фото: АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"

И это не только специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, но и рабочие высокой квалификации. Прикладные специальности и профессии сегодня выбирают до 60 процентов выпускников средней школы - это несколько сотен тысяч молодых людей, от которых зависит будущее страны.

Фото: Данил Головкин
Профессор РАН Мажуга: Добровольный квалификационный экзамен откроет студентам дорогу в профессию

В целях качественной подготовки кадров мастерские в колледжах и техникумах оснащаются современным оборудованием, однако не менее важно повышать и квалификацию мастеров производственного обучения, наставников, которые передают трудовые навыки из рук в руки. Многие преподаватели и мастера годами не обновляли своих представлений о современных профессиональных технологиях. Почти шесть лет назад Академия Ворлдскиллс Россия предложила учить преподавателей и мастеров организаций СПО не только вопросам педагогики, психологии и воспитания, но и современным навыкам и технологиям в профессиональных сферах деятельности. Без основательной практической подготовки самих мастеров производственного обучения просто невозможно добиться повышения профессионального уровня молодых специалистов.

Менять ситуацию помогают программы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, которые реализует Академия Ворлдскиллс Россия. Эти программы с 2019 года вошли в федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Ежегодно повышение квалификации проходят 5 тысяч человек.

Проект "5000 мастеров" - это не просто повышение квалификации, а элитная, штучная подготовка, в которой Академия Ворлдскиллс Россия задействовала лучшие ресурсы в стране по компетенциям.

Прикладные специальности и профессии сегодня выбирают до 60 процентов выпускников средней школы

Для участия в отборе на право стать стажировочными площадками и обучать преподавателей по стандартам Ворлдскиллс в 2021 году было направлено более 1400 заявок от 581 образовательной организации. Все они были проверены на соответствие ряду критериев, в числе которых: обеспеченность современным оборудованием, наличие в образовательной организации сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, участие в реализации программ партнеров-работодателей, результаты трудоустройства выпускников, а также достигнутые результаты подготовки по стандартам Ворлдскиллс на чемпионатах профессионального мастерства и демонстрационных экзаменах.

Фото: iStock
Переквалификация повысит шансы найти работу в предпенсионном возрасте

Строгий отбор прошли 219 стажировочных площадок, на которых мастера могут повысить свою квалификацию по 143 компетенциям. Уже более 3600 человек завершили обучение в текущем году по таким компетенциям, как "Агрономия", "Машинное обучение и большие данные", "Кирпичная кладка", "Ювелирное дело", "Промышленная механика и монтаж", "Фармацевтика", "Управление экскаватором", "Банковское дело", "Интернет вещей" и многим другим.

Благодаря специально разработанной модели повышения квалификации большая часть учебного времени посвящена практической подготовке. Преподаватели и мастера выполняют те же практические задания, выполнению которых они должны научить своих студентов.

"Колледжи активно осваивают средства, которые выделяются им в рамках нацпроекта "Образование" на покупку оборудования и оснащение современных рабочих мест для обучения. Однако подчас мастерские простаивают, потому что нет преподавателей, обученных работать на этом современном оборудовании, - говорит директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. - Мы приезжаем и видим, что из пяти мастерских четыре не задействованы, то есть деньги на их оснащение потрачены, по сути, неэффективно. При планировании повышения квалификации преподавателей и мастеров мы призываем каждый колледж отталкиваться от имеющейся материально-технической базы и направлять к нам тех, кто будет вести обучение в новых мастерских. Наша задача - связать эти два ресурса, потому что только такая связка позволяет качественно обучать студентов с гарантированным, понятным результатом".

По итогам повышения квалификации преподаватели и мастера сдают демонстрационный экзамен по оценочным материалам, аналогичным тем, по которым подтверждают свои навыки обучающихся в колледжах.

Осваивают мастера не только современные технологии. В ходе программы они знакомятся с эффективными методиками практической подготовки студентов по стандартам Ворлдскиллс, чтобы затем перенести их в свои колледжи и техникумы.

"Реализация проекта "5000 мастеров" имеет национальное значение для массовой подготовки кадров в системе среднего профессионального образования по ряду причин, - отмечает сертифицированный эксперт Ворлдскиллс и менеджер компетенции "Экспедирование грузов" Светлана Титова. - Во-первых, это актуализация содержания образовательных программ подготовки специалистов под новые стандарты отраслей и требования работодателей. Во-вторых, это повышение образовательного уровня и практических навыков преподавателей и мастеров производственного обучения как действующих или будущих членов экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия. В-третьих, это популяризация и повышение престижа системы профессионального образования. И наконец, в-четвертых, это получение практических навыков обучающимися с учетом стандартов Ворлдскиллс".

Фото: Photoxpress
Цифровизация рынка труда потребует изменений в системе подготовки кадров

Повышение уровня подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения - это то, без чего двигаться дальше в формировании нового поколения специалистов просто невозможно. До 2024 года повышение квалификации по программам, основанным на опыте Ворлдскиллс Россия, пройдут не менее 35 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. 10 тысяч из них, показавших высокие результаты на демонстрационном экзамене, будут сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

Экономика Работа Занятость Общество Образование

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить