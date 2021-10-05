Пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица в 2017 году

Оранжевое лицо бывшего президента США Дональда Трампа, которым он удивил публику в мае 2017 года, связано не с загаром в солярии или неудачной подсветкой во время съемки, а с тем, что он воспользовался… дамской пудрой. Об этом в своей новой книге написала бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Как выяснилось, в поездку Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017-го личный помощник президента Джон Макэнти забыл взять косметичку. Глава Белого дома не выходил на публику без грима, поскольку его лицо казалось ему "слишком блестящим". И в итоге ему пришлось пойти на хитрость и попросить пудру у пресс-секретаря.

Тогда многие обратили внимание на неестественно желтый цвет лица Трампа и объяснили это появлением в Белом доме солярия. Сам же Трамп посетовал на исказившие цвет его лица лампочки. "Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой", - пишет Гришэм, которую цитирует РИА Новости.