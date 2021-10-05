Пушков: Вся правящая элита США упорно продвигает страну к дефолту

Если в США будет объявлен дефолт, то он станет общеамериканским двупартийным явлением. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что тот не может гарантировать, что США не объявят дефолт, так как это зависит от республиканцев.

По словам Пушкова, все администрации - и демократические, и республиканские - вся правящая элита в целом упорно и долго продвигают страну к дефолту, поскольку при любом президенте США живут в долг. Госдолг Америки сегодня составляет 28,7 триллиона долларов.

Как и поражение в Афганистане, к которому США шли 20 лет, ставшее общей заслугой демократов и республиканцев, "так и неизбежный когда-то дефолт станет результатом совместной долгосрочной политики всех фракций правящей элиты Америки", заключил российский сенатор.

Ранее Президент США Джо Байден обвинил конгрессменов-республиканцев в безответственности из-за их нежелания голосовать по вопросу о поднятии потолка госдолга. По его словам, если конгресс не согласует данный вопрос, это подорвет надежность ценных бумаг минфина и поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Это в свою очередь приведет к снижению кредитного рейтинга США и росту процентов по госдолгу.