Новости

Пушков: Вся правящая элита США упорно продвигает страну к дефолту 03:55
США к ноябрю объявят решения по въезду иностранцев и признанию вакцин 03:30
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook 02:35
Facebook сообщил, что возвращается онлайн после глобального сбоя 01:56
Для пациентов российских больниц разработали новое питание 01:15
"У меня заработал Facebook": Мария Захарова одной из первых зашла в соцсеть 01:00
Пушков предположил, что было бы, если бы Facebook не рухнул, а исчез 00:54
В России начнут производить современную вакцину против менингококка 00:43
Москва говорит и показывает: глобальный сбой не затронул вещание в столице 04.10.2021
Сотрудники Facebook не могут попасть в собственное здание 04.10.2021
Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 04.10.2021
Российские операторы связи работают в штатном режиме 04.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 04.10.2021
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 04.10.2021
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 04.10.2021
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 04.10.2021
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 04.10.2021
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 04.10.2021
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 04.10.2021
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 04.10.2021
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 04.10.2021
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 04.10.2021
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 04.10.2021
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 04.10.2021
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 04.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 03:55
Рубрика: Власть

Пушков: Вся правящая элита США упорно продвигает страну к дефолту

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Если в США будет объявлен дефолт, то он станет общеамериканским двупартийным явлением. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что тот не может гарантировать, что США не объявят дефолт, так как это зависит от республиканцев.

США намерены строить торговые отношения с Китаем с позиции силы

По словам Пушкова, все администрации - и демократические, и республиканские - вся правящая элита в целом упорно и долго продвигают страну к дефолту, поскольку при любом президенте США живут в долг. Госдолг Америки сегодня составляет 28,7 триллиона долларов.

Как и поражение в Афганистане, к которому США шли 20 лет, ставшее общей заслугой демократов и республиканцев, "так и неизбежный когда-то дефолт станет результатом совместной долгосрочной политики всех фракций правящей элиты Америки", заключил российский сенатор.

Ранее Президент США Джо Байден обвинил конгрессменов-республиканцев в безответственности из-за их нежелания голосовать по вопросу о поднятии потолка госдолга. По его словам, если конгресс не согласует данный вопрос, это подорвет надежность ценных бумаг минфина и поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Это в свою очередь приведет к снижению кредитного рейтинга США и росту процентов по госдолгу.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды
Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника