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05.10.2021 18:51
Рубрика: Власть

Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы

Текст: Кира Латухина

Ситуация на энергорынках Европы объясняется несбалансированным развитием и "резким шатанием", спекуляциями на изменении климата, сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Об этом заявил президент на совещании с членами правительства, которое он провел в режиме видеоконференции.

Фото: iStock
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Доля энергии от АЭС, ГЭС, ветряных и солнечных станций в России превышает 37 процентов. "Такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться", - считает Владимир Путин. Есть потенциал занять лидирующие позиции и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Все это нужно тщательно просчитать и проработать, указал он.

"Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", - продолжил президент. России нужен плавный переход, чтобы избежать таких ошибок. На примере энергорынка Европы видно, "к чему приводит несбалансированное развитие и резкое шараханье", - пояснил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Отрасли Энергетика Президент

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