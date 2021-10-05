Путин обсудит ситуацию с пандемией

Ситуация с распространением коронавируса будет обсуждаться в числе других актуальных тем на совещании президента с правительством. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перед обстоятельным разговором по климату состоится обсуждение других вопросов, включая, разумеется, ситуацию с пандемией, "растущие цифры, которые вызывают обеспокоенность", - заметил Песков.

По климатической политике в России из открытого будет выступление президента, затем уже в закрытом режиме доклады главы Минэкономразвития Максима Решетникова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и других.