Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов

Все открытые мусорные полигоны должны исчезнуть с территории российских городов. Выполнить такую задачу в ближайшие годы потребовал решить президент России Владимир Путин.

На совещании с членами правительства он заявил о необходимости максимально "ускориться", напомнив, что вопросы экологии являются приоритетными.

"Положение дел здесь в значительной степени определяет качество жизни людей", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что основные усилия властей направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями. "Это касается и свалок", - уточнил Путин.