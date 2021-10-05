Путин поздравил учителей с праздником

Президент поздравил всех педагогов России с Днем учителя. На встрече с финалистами конкурса "Учитель года" Владимир Путин высоко оценил высокую миссию этой профессии и заявил, что никакие технологии не заменят живого общения.

Труд учителя президент назвал благородным. "Все, что вы делаете, безусловно влияет на судьбу страны и это невозможно переоценить", - сказал он. "Вы не только передаете ученикам знания, что чрезвычайно важно - формируете их мировоззрение, систему ценностей", - сказал он.

Учителя устанавливают связь между поколениями и побуждают ребят думать, продолжил Путин. Помогают определить свои способности и таланты. "Судьбы наших детей - это и есть судьба России, ее будущее", - подчеркнул он. И именно им строить, развивать и вести вперед родную страну, а роль учителя в подготовке грамотных отечественных ученых, политиков, граждан - поистине неоценима, сказал президент.

Передовые технологии никогда не смогут заменить живого общения, также заметил Путин, добавив, что "мы все люди, а не роботы". "Личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика", - сказал он, добавив, что в этом убедились все во время дистанционного обучения.

Президент напомнил, что 2023 год будет посвящен в России педагогам и наставникам и попросил присутствующих принять в его подготовке активное участие.