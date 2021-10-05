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05.10.2021 15:23
Рубрика: Власть

Путин про развитие территорий РФ: Государству надо за это платить

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что государство должно платить за развитие территорий своей страны. В частности, речь шла о школьном образовании на селе.

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"Наша страна большая, территория самая большая в мире, как мы знаем, и государству надо за это заплатить, потому что мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах" - сказал он в ходе встречи с участниками конкурса "Учитель года - 2021". Путин подчеркнул, что в том числе речь идет о сельских малокомплектных школах. "Где обосновано содержание малокомплектных школ - там должно быть обеспечено качество и доступность", - указал он.

При этом президент отметил, что там, где есть возможность, нужно укрупнять школы и давать полноценное образование, обеспечивать транспортом, автобусами, строить дороги.

Путин также подчеркнул, что в значительной степени Россия держится на селе, и это не только потому что село - это сельские труженики и кормильцы страны.

"На селе сохраняется глубинная, корневая структура наших народов. Чрезвычайно важна здесь и роль школы. Можете, не сомневаться, что мы будем делать все, для того, чтобы школа развивалась и была полноценной", - пообещал Путин.

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