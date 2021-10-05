Путин: Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате

Владимир Путин заявил, что со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате.

"Уже принято решение, начиная со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате", - заявил он в ходе встречи с участниками конкурса "Учитель года - 2021".

Путин также добавил, что 2023 год - год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского будет посвящен наставникам и педагогам.

Напомним, что ранее президент давал поручение создать телевизионное шоу для популяризации конкурса "Учитель года России"и предусмотреть его финансирование.