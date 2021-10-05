Путин встретился с Жириновским

Серию отдельных встреч с лидерами парламентских партий президент начал с беседы с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период​​​, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, прошли пять партий. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Провести серию таких встреч Владимир Путин пообещал партийным лидерам на встрече после выборов.