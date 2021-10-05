Путин заявил о надежде не заболеть коронавирусом

Президент Владимир Путин рассчитывает, что не заболеет коронавирусом благодаря прививке. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции. Глава государства также подчеркнул важность ревакцинации.

"Я общался с заболевшими коронавирусом сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае", - заметил Владимир Путин. "И надеюсь, что этого не случится", - добавил он.

"Я вас как доктора хочу спросить... все-таки "Спутник" сыграл свою роль?" - обратился президент к главе Роспотребнадзора. "Абсолютно уверена", - ответила Анна Попова. "Это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий", - сказала она.

"Очень важно, чтобы вовремя происходила ревакцинация, - заметил Путин. - Нельзя пропустить это момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. В свое время своевременно не сделали очередную прививку - вот результат". При этом он добавил, что заболели они очень легко. А человек, с которым Путин провел целый день, почувствовал, что заболел, только на следующий день. "Бессимптомно болел... Температура была только два дня и небольшая, и все", - сказал президент.

"Это как раз яркая иллюстрация эффективности вакцины и важности своевременной ревакцинации", - согласилась Попова.