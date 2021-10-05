Путин заявил о нехватке сварщиков для крупных проектов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о нехватке квалифицированных сварщиков - представителей этих профессий даже пришлось приглашать из-за рубежа при реализации крупных проектов.

В ходе мероприятия на связь с главой государства вышли участники сборной РФ, в конце сентября одержавшие победу на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. В частности, Путин поговорил с девушкой, ставшей лучшим сварщиком. Она предложила направлять молодых профессионалов для реализации проектов газификации. "Безусловно, сделаем все, чтобы вас поддержать, - отреагировал президент. - То, чем вы занимаетесь, в высшей степени востребовано".

Говоря о нехватке сварщиков, он привел в пример опыт строительства трубопроводной системы "Сила Сибири". "Транснефть" работала тоже над соответствующим проектом, тоже на восток, но не могли найти хороших сварщиков. Со всей страны, чуть ли из-за границы приглашали", - добавил глава государства.

Сварщики, по его словам, необходимы и для других проектов.